El vicepresidente de la CE viaja a Londres para una reunión extraordinaria sobre el Brexit

Bruselas, 10 sep (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, viaja este jueves a Londres para mantener una reunión extraordinaria sobre el Brexit, tras la inquietud generada en Bruselas por la intención del Reino Unido de anular parte del acuerdo de salida de la Unión Europea.

Sefcovic se entrevistará con el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, en una reunión extraordinaria del comité conjunto de la UE y el Reino Unido, informó el portavoz comunitario Eric Mamer a través de Twitter.

"La Unión Europea busca clarificaciones del Reino Unido sobre la aplicación completa y a tiempo del acuerdo de retirada", añadió el portavoz.

La Comisión Europea ya había anunciado el miércoles su intención de convocar "lo antes posible" esa reunión del comité encargado de supervisar la implementación del acuerdo sobre la retirada británica.

El objetivo es que el Reino Unido "elabore y responda a nuestras grandes preocupaciones sobre el pacto", declaró el miércoles el vicepresidente de la CE, quien preside el comité junto a Gove.

Ya hubo un contacto telefónico entre ellos esta semana en el que Sefcovic expresó las preocupaciones comunitarias al político británico y buscó "garantías" de que el Reino Unido "cumplirá por completo y a tiempo" con el acuerdo de retirada, incluidos los aspectos relacionados con la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

"En esa conversación telefónica dejé muy claro (...) que el acuerdo de retirada no está abierto a la renegociación y que esperamos que la letra y el espíritu del pacto de salida se respeten totalmente", subrayó.

El Gobierno británico ultima una ley que alterará aspectos del mecanismo ya pactado para asegurar que el paso entre las dos Irlandas se mantiene sin fricciones en el futuro.

Está previsto que esa legislación se presente este miércoles, y Sefcovic aseguró que en Bruselas estudiarán la propuesta "con cuidado".

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se mostró el miércoles "muy preocupada por el anuncio del Gobierno británico sobre sus intenciones de infringir el acuerdo de retirada".

"Esto violaría el Derecho internacional y socavaría la confianza", escribió en Twitter, donde también recalcó que los pactos se deben respetar y que hacerlo constituye la base de unas relaciones futuras "prósperas".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó en la misma red social que el acuerdo de salida fue concluido y ratificado por el Reino Unido y los Veintisiete y que se debe aplicar "en su totalidad".

"Violar el Derecho internacional no es aceptable y no crea la confianza que necesitamos para construir nuestra futura relación", sentenció. EFE

