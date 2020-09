El Newcastle culpa a la Premier por la venta fallida del equipo

El dueño del Newcastle United, Mike Ashley. EFE/Lindsey Parnaby/Archivo

Londres, 10 sep. (EFE).- El Newcastle United ha culpado a la Premier League por la venta fallida del club a un consorcio de Arabia Saudí.

El equipo del que es dueño el empresario Mike Ashley emitió un comunicado confirmando lo que ya se sabía desde hace semanas, que el consorcio PCP Capital Partners, del que forma parte Arabia Saudí, se ha retirado del proceso de compra del club tras ser rechazado por la Premier.

"Se llega a esta conclusión pese a que el club le ha dado a la Premier League suficientes pruebas y opiniones legales de que este consorcio es independiente y autónomo del Gobierno de Arabia Saudí", expresó el Newcastle en un escrito.

"El club y sus dueños no creen que la Premier League y su jefe ejecutivo, Richard Masters, hayan actuado apropiadamente en relación a este asunto y considerarán todas las opciones", añadió.

Ashley, que dirige en Reino Unido una importante cadena de tiendas de deporte, lleva varios años intentando vender el club y la operación con este consorcio, por cerca de unos 300 millones de libras, parecía la opción más clara para deshacerse del Newcastle.

Sin embargo, esta venta estuvo envuelta en polémicas desde el principio con organizaciones como Amnistía Internacional, que pidió que no se llevara a cabo debido a los crímenes contra los derechos humanos de los que se acusa a Arabia Saudí, como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

También la cadena catarí Bein Sports, que posee los derechos de la Premier en el ámbito internacional, alertó de los peligros de este consorcio, ya que acusa a Arabia Saudí de haber permitido que los partidos de la Premier League se emitieran de forma ilegal en el país.

Arabia Saudí y Catar no tienen relaciones diplomáticas desde junio de 2017, cuando el reino, junto a otros países del golfo, impuso además un bloqueo comercial y financiero al pequeño emirato, que ha generado problemas en prácticamente todos los sectores comerciales y han sido objeto de litigios en tribunales y organismos internacionales.