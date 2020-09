El Mercosur "no puede ser un freno" en integración nacional, dice Uruguay

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou participa este miércoles en la apertura de la Feria Ganadera más importante del país, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 9 sep (EFE).- El Mercosur "no puede ser un freno" para la integración nacional de los países que lo conforman en el logro de acuerdos comerciales con otras naciones, afirmó este miércoles el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Nosotros, hace un tiempo, en la cumbre del Mercosur, dijimos que el bloque nos debía de permitir crecer e integrarnos al mundo con mayor velocidad y más peso. Pero que no podía ser el Mercosur un freno para la integración nacional y, en ese sentido, los avances que han habido con China a nivel de país bilateral, ahí es donde hay que profundizar más", expresó.

Lacalle Pou se mostró "sorprendido gratamente" por la "apertura" del presidente chino a profundizar las relaciones comerciales y de cooperación con el Mercosur y bilateralmente con Uruguay.

De igual manera, remarcó que se deben buscar mecanismos, como cuotas, para la reducción de los pagos de aranceles.

El mandatario uruguayo ofreció estas declaraciones luego de su participación en un encuentro de la Confederación de Cámaras Empresariales dentro de la Expo Prado, la principal feria agrícola y ganadera del país.

Añadió que el Gobierno de China afirmó que la vacuna que desarrolla ese país para el tratamiento de la COVID-19 será "un bien público global".

"Dijo que es un bien público global. Fue la expresión que utilizó respecto a la eventual vacuna china, en ese sentido, habla claramente del acceso a la misma. Veremos en qué termina", aseveró.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, señaló durante su participación en el encuentro que "lo importante" es que los productos uruguayos se vendan con "mayores beneficios" y no tener que pagar los aranceles (unos 230 millones de dólares anuales), algo que calificó como un "enfoque pragmático y coordinado".

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, subrayó hoy que China "es uno de los jugadores mundiales" de la economía global y recordó que el 30 % de las exportaciones uruguayas "tienen como destino" el país asiático, por lo que, consideró, la llamada de este miércoles "tiene una dimensión más que trascendente".