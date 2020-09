El Kremlin descarta que el guión bielorruso pueda repetirse en Rusia en 2024

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. EPA/MAXIM SHEMETOV / Archivo

Moscú, 10 sep (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, descartó hoy que lo que ocurre en Bielorrusia pueda repetirse en Rusia en 2024, cuando se celebrarán elecciones presidenciales, en las que el actual jefe del Estado, Vladímir Putin, puede presentarse a la reelección para el que sería su quinto mandato.

"Yo no haría semejantes paralelismos. Aunque tenemos una Unión Estatal (con Bielorrusia) -que valoramos mucho-, somos países distintos, somos dos países soberanos distintos", contestó Peskov en su rueda de prensa diaria a la pregunta de si es posible la repetición en Rusia de los acontecimientos bielorrusos.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, que afronta desde hace un mes una ola de protestas sin precedentes por lo que la oposición denuncia como fraude electoral en los comicios presidenciales del 9 de agosto, ha advertido de que si él cae, Rusia se verá luego en mismo escenario.

Rusia, dijo el portavoz del Kremlin, "tiene otra cultura política, otro paisaje político, otras tendencias políticas", por lo que hacer generalizaciones "no sería correcto".

"Nuestra vida política se desarrolla según el guión ruso, y confiamos en que así será siempre", subrayó Peskov.

Al referirse a la situación en Bielorrusia, señaló que los ciudadanos bielorrusos deben resolver ellos mismos sus propios problemas, sin la intervención de otros países.

Sin embargo, Rusia ha dado su respaldo a Lukashenko con la promesa incluso de enviarle un contingente policial si no puede controlar la situación en el país.

"Después de unas elecciones siempre hay descontentos, siempre y en todos los países. El asunto radica en si los descontentos son mayoría o minoría", dijo Peskov, para añadir que Rusia no puede olvidarse "del enorme número de bielorrusos que respalda sinceramente a su presidente".

Hizo hincapié en que "incluso una acción masiva de protesta no significa que todos los bielorrusos estén contra Lukashenko" y agregó: "Esto no es así".