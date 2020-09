El Gobierno paraguayo ve posible autoría de EPP en el secuestro del exvicepresidente

Vista hoy de militares en el cuartel de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Arroyito, departamento de Concepción (Paraguay). El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, señaló este jueves que la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) está aparentemente detrás del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, de 74 años, y de un joven trabajador de su estancia, la tarde de este miércoles en el norte del país. EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 10 sep (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, señaló este jueves que la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) está aparentemente detrás del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, de 74 años, y de un joven trabajador de su estancia, la tarde de este miércoles en el norte del país.

Acevedo aludió a un escrito que se halló anoche en la camioneta donde viajaba Denis y su acompañante cuando fueron secuestrados, en las inmediaciones de la estancia de su propiedad, en el departamento de Concepción.

"El hecho de que se encuentre un panfleto, que no dice nada nuevo, porque es estándar, hace presumir que es el EPP el responsable de esta situación", dijo Acevedo en una conferencia de prensa desde el mando militar de ese departamento.

No obstante, el ministro reconoció que el panfleto está firmado por la "supuesta brigada indígena del EPP".

Asimismo, Acevedo subrayó que el secuestro de Denis tiene "una gran connotación política", teniendo en cuenta la figura "relevante" del exvicepresidente y legislador y el contexto en el que se ha producido.

Con ello se refirió a los enfrentamientos ocurridos la semana pasada en esa zona entre el EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el que murieron dos niñas de 11 años que estaban en el campamento guerrillero con integrantes de ese grupo armado.

"Las represalias no siempre son planificadas, son utilizadas de acuerdo a la coyuntura y esto tiene muchísima connotación política", agregó el titular de Interior.

Sin embargo aclaró que detrás del secuestro no estarían los guerrilleros del EPP que tomaron parte en ese enfrentamiento, a unos 32 kilómetros de donde secuestraron a Denis.

Denis fue vicepresidente del gabinete liberal del presidente Federico Franco, entre 2012 y 2013, además de gobernador de Concepción y miembro de la principal asociación de productores rurales del departamento.

SIN CONTACTO CON LOS SECUESTRADORES

Acevedo comentó a los medios que, hasta el momento, no ha existido ningún contacto con los autores del secuestro, por lo que tampoco se ha podido hablar de rescates o negociaciones.

Por el momento, las autoridades están tratando de ubicar dónde se encuentran Denis y el joven trabajador de su estancia, y recalcó que la prioridad es encontrarles con vida.

Además, recordó que el exvicepresidente tiene problemas de salud, por lo que urge establecer una vía para hacerle llegar "el suministro de medicamentos para sobrevivir".

La familia del exvicepresidente hizo esta mañana un llamamiento a los secuestradores para que tengan en cuenta que Denis requiere medicación por sus problemas de hipertensión y diabetes.

Acevedo y el ministro de Defensa, Bernardino Soto, viajaron esta madrugada a Concepción, donde ya se encontraba desde anoche el presidente, Mario Abdo Benítez, para evaluar los hechos con la FTC.

El secuestro se produjo al cumplirse una semana de la muerte de dos niñas de once años en los alrededores de un campamento del EPP en el que se incautaron armas, documentos y dinero en metálico.

El Ejecutivo aseguró tras las muertes, que las menores formaban parte de la guerrilla y eran hijas de algunos de sus líderes.

Y acusó al EPP de reclutar a menores, si bien grupos de derechos humanos advirtieron de que la FTC debía de haber tenido en cuenta esa presencia de menores antes del operativo.