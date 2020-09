EE.UU. sanciona a cuatro agentes de Rusia por interferir en sus elecciones

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin. EFE/EPA/Graeme Jennings/Archivo

Washington, 10 sep (EFE).- Estados Unidos sancionó este jueves a cuatro personas vinculadas al Gobierno ruso por intentar influir en las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente Donald Trump buscará su reelección, en lo que calificó como una “clara señal” a Moscú de que no tolerará estas actividades.

“Rusia ha utilizado una amplia gama de métodos y actores de influencia para dirigir nuestro proceso electoral, incluyendo la selección de candidatos presidenciales en Estados Unidos”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado, sin abundar en detalles.

El Tesoro subrayó que esta acción “es una clara señal para Moscú y sus representantes de que esta actividad no será tolerada”, e indicó que Estados Unidos está trabajando con sus socios estatales, locales y del sector privado para que las elecciones del 3 de noviembre sean seguras.

En la nota se detalló que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó al parlamentario ucraniano Andrii Derkach (Derkach), “un agente ruso activo durante más de una década" por sus esfuerzos por influir en las elecciones estadounidenses.

Asimismo, fueron sancionados los rusos Artem Lifshits, Anton Andreyev y Darya Aslanova, a quienes identifica como empleados de la Agencia de Investigación de Internet (IRA) rusa, entidad ya sancionada por Estados Unidos por su intento de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 a través de ataques cibernéticos.

Como resultado de esta designación por parte del Tesoro, los bienes e intereses de estas personas que estén sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe a las personas en el país hacer transacciones con ellas.

La medida contempla igualmente que se bloquee cualquier entidad que sea propiedad en más de un 50 % de estas personas.

“Andrii Derkach y otros agentes rusos emplean la manipulación y el engaño e intentar influir en las elecciones de Estados Unidos y en otros lugares del mundo”, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en el comunicado.

La información detalló que Derkach ha participado directa o indirectamente, patrocinado, ocultado o ha sido cómplice de la injerencia extranjera “en un intento por socavar las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.”

En concreto, lo acusan de llevar a cabo una campaña encubierta, entre finales de 2019 y mediados de este año, centrada en “narrativas falsas y sin fundamento” sobre funcionarios estadounidenses.

Mientras que a los otros tres sancionados se les acusa de apoyar las cuentas de criptommonedas de la IRA, con las que este organismo financia "actividades de apoyo de sus operaciones de influencia maligna” en todo el mundo, detalló el Tesoro.

Al referirse a la decisión del Tesoro, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, indicó que esta acción “envía una señal clara: Estados Unidos no dudará en utilizar todas las herramientas del poder nacional para responder a los actores extranjeros que buscan interferir o influir en nuestras elecciones por cualquier medio”.