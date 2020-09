Disney reconoce rechazo a filmación de ‘Mulan’ en Xinjiang

(Bloomberg) -- La directora financiera de Walt Disney Co., Christine McCarthy, dijo que la decisión de la compañía de filmar algunas escenas de “Mulan” en una controvertida región de China ha “generado muchos problemas para nosotros”.

La ejecutiva, que habló el jueves en una conferencia de Bank of America, señaló que “Mulan” se rodó principalmente en Nueva Zelanda, pero que se utilizaron 20 ubicaciones en China para mostrar “algunos de los paisajes únicos”. Los críticos han atacado a Disney por filmar en Xinjiang, una región donde hasta un millón de uigures de minoría musulmana están alojados en lo que el gobierno llama “centros de reeducación voluntaria”.

Filmar en locaciones chinas fue “un esfuerzo por representar con precisión algunos de los paisajes y la geografía únicos del país en esta pieza de época histórica”, dijo McCarthy.

“Ha generado mucha publicidad”, dijo. “Vamos a dejarlo ahí”.

McCarthy no habló de los problemas que enfrenta Disney, pero sus comentarios representaron un reconocimiento de la controversia, que fue alimentada por el agradecimiento de Disney a Xinjiang en los créditos de “Mulan”. La película de US$200 millones debutó en Disney+ la semana pasada, y su estreno en los cinemas chinos está programado para el viernes.

Nota Original:Disney Nods to Uproar Over Filming ‘Mulan’ in China’s Xinjiang

