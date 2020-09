Diego Matamoros, optimista ante la nueva operación de su padre, se compadece del novio de Makoke

08/08/2020 Diego Matamoros y Carla Barber están atravesando por el mejor momento de su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Diego Matamoros y Carla Barber continúan juntos y felices. Pese a que nadie daba un duro por su relación, la pareja lleva ya cuatro meses de apasionada relación y apenas se separan. Positivos ante la nueva operación de Kiko Matamoros, evitan dar importancia a las burlas que sobre el físico de su padre se hacen en televisión. Además, el ex marido de Estela Grande se burla sobre el nuevo novio de Makoke, Javier Berrio.



- CHANCE: Hola qué tal buenas noches. ¿Cómo estáis?



- CARLA: Buenas noches. Súper bien.



- CH: Diego qué tal tu padre.



- DIEGO: Bien, mañana es la operación así que estamos todos pendientes y bien.



- CH: Todos pendientes de él. Todos los hijos.



- DIEGO: Sí. Todos.



- CH: Incluida Anita entiendo.



- DIEGO: Eso no lo sé pero todos los que yo conozco sí.



- CH: Como le encontráis esta vez, más animado que la primera vez. Ha perdido muchos kilos.



- DIEGO: Sí. Ha perdido bastante, como 14 o 15 kilos pero está bien, está positivo. Mañana saldrá todo muy bien.



- CH: Tiene a su lado a Marta que se está portando muy bien.



- DIEGO: Sí, apoyándole todos.



- CH: El otro día Pablo Motos habló de los cambios estéticos de tu padre. Qué te pareció. Hizo una especie de monólogo, no sé si decir burla, pero habló de los cambios



- DIEGO: No lo he visto.



- CARLA: (Se ríe) No nos fijamos en esas cosas. Tenemos la vida muy ocupada como para estar mirando qué dicen en la tele.



- CH: Ocupada en vuestra felicidad.



- CARLA: Súper bien. Estamos muy felices, muy felices.



- CH: Makoke está de nuevo enamorada.



- DIEGO: (entre risas). Pobrecito de él.