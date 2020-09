Desconecta.- Un amante de los animales convierte su jardín en un zoológico al convivir con leones y avestruces

10/09/2020 Un amante de los animales convierte su jardín en un zoológico al convivir con leones y avestruces. MADRID, 10 sep. (EDIZIONES) Este amante de los animales disfruta de la compañía de leones y avestruces como mascotas y ha terminado convirtiendo en jardín de su propia casa en un pequeño zoológico de animales salvajes. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO/MOHAMMAD ADNAN ABHAN



Este amante de los animales disfruta de la compañía de leones y avestruces como mascotas y ha terminado convirtiendo en jardín de su propia casa en un pequeño zoológico de animales salvajes.



Mohammad Adnan Abhan, de 35 años, tiene cuatro leones, un avestruz importado de Australia, un ciervo y un antílope que viven en su jardín de casi una hectárea.



Después de mudarse a una enorme casa en Multan, Pakistán, decidió cumplir su sueño de vivir entre mascotas exóticas - e incluso ha contratado a sus hermanas para que le ayuden a cuidar de todas ellas.



Adnan, que se dedica a los negocios, dijo: "Me encantan los animales. Me gustan mucho los animales y los pájaros y siempre quise cuidar de ellos".



Y añadió: "Me aseguro de que ninguno de los animales tenga problemas y estén bien atendidos".