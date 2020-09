Desconecta.- Este videojuego tipo 'Mario Kart' se juega con el volante y los pedales de un Tesla

10/09/2020 Este videojuego tipo 'Mario Kart' se juega con el volante y los pedales de un Tesla. MADRID, 10 sep. (EDIZIONES) Por 40.000 euros de coche, el Tesla Model 3, además de ser un referente de la movilidad sostenible y ofrecer todo tipo de comodidades, también cuenta con un extra que hace las delicias de cualquier aficionado a los videojuegos clásicos. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO - @ALLMONEYINRICO @DOOLEYAGENT



MADRID, 10 sep. (EDIZIONES)



Por 40.000 euros de coche, el Tesla Model 3, además de ser un referente de la movilidad sostenible y ofrecer todo tipo de comodidades, también cuenta con un extra que hace las delicias de cualquier aficionado a los videojuegos clásicos.



El coche permite jugar un juego de carreras tipo 'Mario Kart' utilizando el volante y los pedales del propio vehículo para conducir a su personaje. El juego en cuestión se llama Beach Buggy Racing 2, y no solo está disponible para Tesla, también para dispositivos móviles Android e iOS, y su parece tan divertido como el clásico de Nintendo.



https://www.youtube.com/watch?v=9iqzUGyvLHI



En el vídeo se puede ver cómo el propietario de uno de estos coches eléctricos juega una partida desde la comodidad del asiento del conductor, usando el volante y los pedales, mientras una segunda persona, un amigo suyo, lo observa por detrás incrédulo.



Cuando Sabre recibió la invitación de su amigo Jordan Dooley de dar un paseo en su Tesla Model 3 no se esperó echar una partida a un videojuego con el propio coche como instrumento.



Sabre dijo: "Me sorprendió que pudieras jugar con el verdadero volante".