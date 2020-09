Cuba sigue cuesta arriba en su segunda ola de COVID con 92 casos y 2 muertes

Un hombre y una trabajadora de la salud conversan hoy en una calle de La Habana (Cuba). El Gobierno de Cuba reportó este jueves 92 nuevos casos de COVID-19, 50 de ellos en la capital, la provincia más afectada por la pandemia. EFE/Yander Zamora

La Habana, 10 sep (EFE).- Cuba sigue subiendo la curva de su segunda ola de la pandemia con 92 nuevos casos de COVID-19 este jueves, de ellos 91 contagios locales, la cifra más alta desde el inicio de la enfermedad en la isla, que también reportó dos nuevas muertes.

El número de pacientes autóctonos de hoy es superior al del récord de 93 casos del 10 de agosto, aunque en aquel caso 10 de los positivos eran importados, por lo que de forma global la jornada de hoy se sitúa como la segunda marca más alta del país caribeño.

La isla acumula ya 4.551 pacientes confirmados, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Estos registros coinciden con un incremento en la cantidad de pruebas PCR por día. La víspera se completaron 7.569 de estos test, para un total de 462.293, y la "idea es continuar este aumento hasta llegar a las 8.000 pruebas diarias", aseguró el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Los dos nuevos fallecidos son una cubana de 90 años y un cubano de 58, que elevan a 106 el recuento oficial de muertos por coronavirus en la isla.

Ambos residían en la central provincia de Ciego de Ávila, que desplazó a La Habana como la región de mayor incidencia del virus por número de habitantes y cuya ciudad cabecera tuvo que cancelar -como la capital- su desescalada, pasando de la tercera y última fase de reapertura a la fase 0 en poco más de una semana.

A pesar de esto, La Habana, la urbe más poblada de Cuba, se mantiene a la cabeza en el número de casos: 475 en las últimas dos semanas, frente a los 121 de Ciego de Ávila. Artemisa, vecina de la capital, les sigue con 76 pacientes.

De los nuevos positivos locales de este jueves, 50 son habaneros, 27 de Ciego de Ávila, 10 de Artemisa, dos de la central Sancti Spiritus y otros dos en Mayabeque (oeste).

Entre ellos 82 fueron contactos de otros enfermos y en nueve no se precisa la fuente de infección. Del caso importado no se precisa el país de procedencia en el parte oficial.

El 88,7 % (52) no mostraron síntomas en el momento de la prueba, una tendencia que se mantiene de forma global, para un 58,9 % del acumulado de positivos.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 1.614 personas, entre ellos 664 casos activos de coronavirus: dos críticos, diez graves y el resto con evolución estable.

Con las 52 altas médicas de la víspera en Cuba ya se han recuperado 3.779 enfermos, para un 83,1 % de curados.

NAVEGANDO LA NUEVA OLA

Después de celebrar dos días sin contagios locales en julio, Cuba vio un resurgimiento del virus relacionado con varios rebrotes en La Habana y su vecina Artemisa, que luego se extendieron a la zona central y oriental, donde no se detectaban casos de COVID-19 en meses.

Esta nueva ola ya superó al pico del pasado abril, según los datos oficiales.

"Lo que nos está pasando desde principios del mes de agosto es una tendencia al incremento. Parecía que íbamos a tener una disminución, pero desgraciadamente lo que vemos es una oscilación y un aumento, con los 82 casos de ayer miércoles y los 92 de hoy", dijo el doctor Durán en su habitual comparecencia televisiva.

Al aparecer los primeros focos fuera de la capital, las autoridades cubanas limitaron el tránsito entre el occidente y el resto del país para cortar la trasmisión, pero ya el virus se había desplazado al este.

La Habana canceló su desescalada el 4 de agosto después de casi un mes en fase 1, y vive actualmente bajo fuertes restricciones que incluyen un inédito toque de queda nocturno y la prohibición de entrada y salida de la ciudad.

También se anunció una limitación en la circulación de coches y personas durante el día, pero en la práctica y según ha podido comprobar Efe, las calles continúan llenas de autos y transeúntes.

Frente a los comercios y bancos siguen las filas masivas, provocadas por la escasez crónica agravada por la crisis sanitaria y la incertidumbre ante una inminente desaparición del peso cubano convertible.