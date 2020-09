Cuba descarta rumores sobre una unificación monetaria en octubre

Imagen de archivo de un grupo de personas que hace cola en una caja de cambios de la Habana (Cuba). EFE /ROLANDO PUJOL /Archivo

La Habana, 10 sep (EFE).- El Banco Central de Cuba descartó este jueves que la esperada unificación monetaria en el país -donde coexisten dos denominaciones de manera oficial- sea inminente, y aseguró que cuando se produzca no afectará al poder adquisitivo de la población.

"Con respecto a los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del primero de octubre de 2020, el Banco Central de Cuba aclara que esta información no es verídica", expuso el organismo emisor en un comunicado.

La eliminación de la dualidad monetaria, prevista desde hace casi una década, es una de las principales reformas económicas que tiene pendientes el Gobierno cubano y un asunto que protagoniza rumores cada fin de año sin que hasta ahora se haya concretado.

En las últimas semanas han circulado vía aplicaciones de mensajería y redes sociales rumores sobre una supuesta unificación de la moneda desde el primer día de octubre, en los que incluso se especificaban detalles como los nuevos tipos de cambio o el salario mínimo, entre otros.

En este sentido, el Banco Central indicó que, en el momento en que se tome una decisión sobre la unificación monetaria, "se comunicará oportunamente a nuestro pueblo por los canales oficiales".

También puntualizó que "con la aplicación de la unificación monetaria no se afectarán el efectivo en poder de la población, ni los saldos de sus cuentas en los bancos", según el comunicado.

En este momento coexisten en Cuba como monedas de curso legal el CUP o peso cubano, que es el que usa la mayoría de la población para transacciones menores, y el CUC o peso convertible, creado en 2004 y equivalente a 24 CUP.

El peso convertible es supuestamente paritario con el dólar aunque, debido a la crisis de divisas que atraviesa el país y las expectativas de que esta denominación desaparezca pronto, ha perdido parte de su valor real y la moneda estadounidense llega a cotizar hasta a 1,5 CUC en el mercado negro.

Otro grave problema vinculado a la dualidad monetaria son las disfunciones en la contabilidad de las empresas y del Estado, ya que ambas monedas se fusionan como una sola en los libros de cuentas y esto dificulta, entre otras cosas, determinar el estado real de la centralizada economía cubana.

El Estado cubano ya ha dado algunos pasos que apuntan a la desaparición del CUC, como eliminar el pago en esta moneda en los restaurantes y algunas tiendas estatales, aunque no ha revelado detalles sobre la fecha o el modo en que se producirá la unificación monetaria.

En las últimas semanas también han aparecido en los medios de comunicación estatales numerosos artículos y reportajes en los que se ha insistido en la necesidad de unificar la moneda, otro indicador que refuerza la tesis de que ocurrirá en breve.