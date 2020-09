Coronavirus.- La ONU necesita 35.000 millones de dólares para la siguiente fase del desarrollo de vacunas y tratamientos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado este jueves que se necesitan 35.000 millones de dólares para pasar a la siguiente fase en el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la COVID-19, como mínimo 15.000 millones en los próximos tres meses, para el programa 'ACT-Accelerator' de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Tenemos que mejorar la financiación para aumentar las posibilidades de tener una solución pronto y rápido, los millones de dólares que se han conseguido hasta ahora son críticos para esta primera fase del acelerador; ahora se necesitan 35.000 más para pasar de la fase inicial a la expansión, y necesitamos una infusión de 15.000 millones dólares en los próximos tres meses porque si no vamos a perder la ventana de oportunidad para conseguir generar reservas y empezar a distribuir diagnósticos y terapias", ha señalado.



Durante la inauguración de la reunión inaugural del Consejo Facilitador del Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 (ACT), Guterres ha señalado que se debe empezar "inmediatamente" a acelerar todas las herramientas que permitan responder a esta nueva crisis y dar tratamiento para poder salvar vidas los próximos 12 meses. Ha sido claro al señalar que el problema no se resolverá a corto plazo, por eso ha pedido "aunar esfuerzos" para acelerar todo el trabajo en diagnósticos, tratamientos, vacunas y el resto de herramientas contra la COVID-19.



"La vacuna debe ser un bien de salud pública disponible y accesible para todos", ha afirmado, antes de destacar el Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 (ACT), que ha supuesto una colaboración "sin precedentes" al reunir a diferentes organizaciones y un grupo notable de actores internacionales.



En la primera fase en los patrocinadores del acelerador "demostraron que en estos momentos únicos la cooperación funciona", ahora Guterres ha pedido un mayor esfuerzo. "Nunca vamos a encontrar este dinero en la Ayuda al Desarrollo tradicional, los donantes tienen que ir a buscar a los fondos (...) es esencial que se consigan", ha señalado.



Hasta el momento se han donado para el ACT-Accelerator unos 2.700 millones de dólares, una cantidad "generosa" que ha permitido una "sólida fase de puesta en marcha". "Pero esto es menos del 10% de las necesidades generales"", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para quien, "entre ahora y finales de 2020, existe una ventana de oportunidad limitada para ampliar ACT y habilitar completamente el marco de asignación equitativa".



"Actualmente, 'ACT-Accelerator' apoya la investigación de vacunas, terapias y diagnósticos prometedores. Pero necesitamos ampliar rápidamente nuestra capacidad de ensayos clínicos, fabricación, licencias y regulación para que estos productos lleguen a las personas y comiencen a salvar vidas", ha añadido.



Por otro lado, ha señalado que es el momento de establecer un consenso sobre la asignación internacional de las vacunas, diagnósticos y terapias, "pero 'ACT Accelerator' no podrá cumplir sus objetivos sin un aumento significativo de la financiación".