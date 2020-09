Coronavirus.- China vuelve a no registrar ningún contagio de coronavirus local pero informa de siete importados

PEKÍN, 10 (Xinhua/EP)



China no ha registrado este miércoles ningún caso de COVID-19 de transmisión local, mientras que ha constatado siete positivos procedentes del extranjero, según el balance ofrecido por el Ministerio de Salud del país asiático.



De los casos importados, seis se han diagnosticado en Shanghái y uno en Guandong. Con estos, los casos de COVID-19 importados en China se han elevado hasta los 2.604. Por su parte, el cómputo global de positivos se sitúa en China en 85.153.



Por otro lado, las autoridades sanitarias chinas no han tenido constancia de ningún fallecimiento provocado por la COVID-19, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 4.634.



Además, el Ministerio de Salud de China ha trasladado que 80.358 personas en total han logrado recuperarse de la enfermedad en el país asiático, once más que en la jornada anterior. No obstante, 161 personas continúan recibiendo atención médica.



Por último, 412 personas que han mantenido un contacto estrecho con alguna persona contagiada han finalizado su proceso de observación médica este miércoles. Un total de 6.558 contactos cercanos están aún vigilados por los sanitarios.