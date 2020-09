Comesaña apela al continuismo en Junior para buscar la remontada ante América

Fotografía cedida el pasado martes por VizzorImage en la que se registró a Luis González, del Atlético Junior (c), al disputar un balón con Edwin Velasco, del América de Cali, durante el partido de ida de la SuperLiga del fútbol en Colombia, en Barranquilla (Colombia). EFE/Jairo Cassiani/VizzorImage

Bogotá, 10 sep (EFE).- El entrenador colombo-uruguayo Julio Comesaña apelará al continuismo con el Junior de Barranquilla para buscar el viernes la remontada en el partido de vuelta de la final de la Superliga colombiana cuando su equipo visite al América de Cali, que ganó por 1-2 el encuentro de ida.

El veterano técnico confiará en la base del equipo que cayó en casa el martes pasado en el regreso del fútbol colombiano, tras la pausa de más de 4 meses por causa del coronavirus, y en la que sobresalen entre otros el experimentado portero uruguayo Sebastián Viera y los delanteros Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

Al ser preguntado sobre si incluirá en el 11 inicial al creativo Sherman Cárdenas, que no pescó minutos en el duelo de ida, Comesaña señaló que no lo pondrá porque el centrocampista lo obligaría "a cambiar las estructuras".

"Es un jugador útil para el equipo y seguramente lo vamos a necesitar", añadió para aclarar que no lo descarta como alternativa.

Sobre el duelo de ida, en el que su equipo se vio superado por un rival que jugó con uno más por la expulsión del central Germán Mera al minuto 22, dijo: "Hubo jugadores con un gran esfuerzo, lo hicieron bien, la fatiga muscular normal, pero tenemos jugadores frescos para alternar, vamos bien preparados a Cali.

En esa línea se prevé que el defensor Willer Ditta sea el reemplazo del suspendido Mera.

Por su parte, el América llega con la motivación del triunfo y de las buenas impresiones que dejó en el primer partido que dirigió su nuevo entrenador, el argentino Juan Cruz Real.

Para conseguirlo, el estratega que reemplazó al brasileño Alexandre Guimaraes en el cargo contará con jugadores destacados como el experimentado delantero Adrián Ramos, exjugador del Granada español y el Borussia Dortmund alemán, entre otros, y el extremo Duván Vergara, figura en la ida.

También estarán el portero Éder Chaux, que suele hacer parte de las convocatorias de Carlos Queiroz en la selección colombiana, y el tridente del mediocampo conformado por Luis Paz, Carlos Sierra y Rafael Carrascal.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali fue en el partido de vuelta del Torneo Clausura del 2019 que ganaron los 'Diablos Rojos' por 2-0 y supuso el primer título de liga para el equipo caleño tras once años de sequía.