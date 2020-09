Cillessen y Guedes realizan pruebas médicas tras volver de sus selecciones

Los guardametas del Valencia CF, el holandés Jasper Cillessen (izqda), y Jaume Domenech. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 10 sep (EFE).- El portero holandés Jasper Cillessen y el extremo portugués Gonçalo Guedes no se ejercitaron este jueves con el Valencia y se han sometido a diversas pruebas médicas por las molestias con las que han regresado de las concentraciones de sus selecciones.

En principio, preocupa más el estado del guardameta y no está claro que pueda estar disponible para el arranque liguero del próximo domingo ante el Levante.

El técnico Javi Gracia mantiene las bajas de Toni Lato y Kevin Gameiro que no se han ejercitado con sus compañeros desde hace días por problemas físicos. EFE

