Casos de coronavirus en Ecuador ascienden a 113.206 y muertos a 6.971

Quito, 10 sep (EFE).- Los casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 ascendieron este jueves en Ecuador a 113.206 y los fallecidos confirmados a 6.971, en tanto que las muertes probables a 3.778.

Según el último parte del Ministerio de Salud, el país suramericano ha realizado hasta ahora 343.624 pruebas, de las que se confirmaron 113.206 casos y se descartaron 168.714. El resto corresponden a pruebas repetidas a pacientes.

Por provincias, la de Pichincha, de la que Quito es cabecera, continúa encabezando la lista con 26.122 contagios, 1.161 fallecimientos confirmados y 216 probables.

Le sigue la de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 19.324 casos de contagio, 1.693 fallecidos confirmados y 1.598 probables.

Las estadísticas oficiales de fallecimientos por coronavirus, tanto en una como en otra categoría, no explican el desfase de 30.000 muertos que se ha registrado en lo que va de año, con respecto al mismo período de 2019.

Ecuador se encuentra en estado de emergencia desde el pasado 16 de marzo, un régimen que era renovado al principio bimensualmente y después cada mes.

Sin embargo, el próximo sábado concluirá esta condición legal que permitía a las autoridades nacionales aplicar limitaciones a la libertad de movimiento y de reunión a escala nacional, dejando la potestad sobre estas medidas a los gobiernos locales y los comités zonales de emergencia.

Por el momento no está totalmente claro como se llevará a cabo el plan de contingencia contra la pandemia en las nuevas circunstancias, pero las autoridades locales advierten de que no se cancelarán muchas de las restricciones por necesidad sanitaria.

A finales de mayo, el Gobierno nacional alivió muchas de las restricciones más por necesidad económica que por mejora sanitaria, dado que el número de contagios ha seguido creciendo vertiginosamente desde entonces.

Otras provincias afectadas considerablemente en el país son las de Manabí, con 9.049 casos de contagio, 906 muertos confirmados por la enfermedad y otros 855 probables.

Le sigue la de Azuay con 6.815 contagios, 124 muertos confirmados y 9 probables.

Las otras 20 provincias del país tienen todas ellas menos de 5.000 contagios cada una, y la menos afectada es la insular de Galápagos con 178, un fallecido comprobado y otro probable.