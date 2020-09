Brexit.- Reino Unido dice que no retirará el proyecto de ley sobre mercado interior pese a las advertencias de Bruselas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha afirmado este jueves que no retirará un proyecto de ley que pone en duda varias disposiciones del acuerdo del Brexit, a pesar de que la Comisión Europea ha dado a Londres un mes para dar marcha atrás si no quiere hacer frente a acciones legales.



El ministro de Gabinete y 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News que el Gobierno británico "no puede aceptar ni aceptará" la petición de Bruselas en torno al Proyecto de Ley sobre Mercado Interno.



"Esta legislación es clave para garantizar que hay un acceso sin restricciones de bienes desde Irlanda del Norte al resto de Reino Unido", ha defendido, antes de recalcar que las autoridades británicas "están comprometidas con la aplicación del Acuerdo de Retirada".



Las palabras de Gove han llegado horas después de que la Comisión Europea exigiera al primer ministro británico, Boris Johnson, que enmiende el proyecto por las dudas que supone sobre varias disposiciones del acuerdo del Brexit, incluido el protocolo para proteger los Acuerdos de Viernes Santo en el Úlster.



Así se lo ha trasladado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, Maros Sefcovic, al Gobierno británico en una reunión en Londres que el eslovaco convocó tras conocerse la polémica ley, que ha sido considerada desde Bruselas como una "violación grave" del pacto de divorcio y del Derecho Internacional.



En particular, el Gobierno de Johnson presentó un proyecto de ley para el mercado interior que supondría eliminar varias disposiciones del acuerdo de salida, en especial en lo que afecta al protocolo diseñado para proteger los Acuerdos de Viernes Santo en el Úlster. Londres quiere eliminar los controles a las mercancías que se comprometió a implantar entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la vuelta a una frontera física.



Bruselas ha remarcado que ninguna de las dos partes puede "cambiar unilateralmente, aclarar, enmendar, interpretar, menospreciar o aplicar de manera arbitraria" el pacto de divorcio, que entró en vigor el pasado 1 de febrero.