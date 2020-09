BCE no altera su programa de estímulo por frágil recuperación

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su estímulo monetario de emergencia, mientras la región entra en una fase crítica de su recuperación de la crisis del coronavirus.

La presidenta de la entidad monetaria, Christine Lagarde, y sus colegas mantuvieron el jueves su programa pandémico de compra de bonos en 1,35 billones de euros (US$1,6 billones) y la tasa de depósito en -0,5%, manteniendo la avalancha de liquidez que ha calmado a los mercados y ha mantenido bajos los costos de los préstamos.

Mientras los funcionarios están cada vez más confiados en el repunte de la peor crisis económica de la que se tenga memoria, la recuperación se ha ralentizado y se avecinan nuevos riesgos. Los contagios están aumentando de nuevo y la fortaleza del euro podría afectar la inflación. Los economistas esperan que el BCE aumente y amplíe las compras de bonos a finales de este año.

En junio, el BCE predijo una contracción récord del 8,7% para 2020. Esa proyección ahora mostrará una mejora, según una persona familiarizada con el tema, y las previsiones generales hasta 2022 cambiarán poco.

Los miembros de la Junta Ejecutiva Philip Lane y Isabel Schnabel dijeron recientemente que los datos observados durante los meses de verano confirman más o menos las proyecciones de junio.

Sin embargo, Lagarde puede optar por abordar el fortalecimiento del euro, que ha avanzado más de 10% frente al dólar desde marzo. Eso dificulta el trabajo del BCE de impulsar la inflación haciendo bajar los precios de importación. Lane, economista jefe de la institución, dijo este mes que el tipo de cambio “sí importa” para la política monetaria.

La moneda única mantuvo sus ganancias después de la decisión de política monetaria.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“Lagarde tiene motivos para ser cautelosa en la conferencia de prensa de hoy: han surgido señales de que la recuperación de la zona del euro se ha desacelerado, los casos de virus están aumentando y la inflación se ha desacelerado bruscamente”.

David Powell.

Algunos funcionarios han destacado la importancia de limitar la duración del programa pandémico de compra de bonos.

Actualmente, la duración del programa está planificado hasta junio del próximo año. La mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg esperan que en diciembre se haga un anuncio sobre su ampliación en 350.000 millones de euros y su extensión por seis meses.

