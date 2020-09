BCE está observando el euro y no hay señales de alarma: Lagarde

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el euro en alza debe ser monitoreado por su impacto en los precios, pero no señaló ninguna necesidad urgente de ajustar la política monetaria. La moneda subió al nivel más alto en más de una semana.

Después de que el Consejo de Gobierno del BCE mantuviera sin cambios su programa de compra de bonos pandémicos en 1,35 billones de euros (US$1,6 billones) y la tasa de depósito en -0,5%, Lagarde dijo que el BCE “evaluará cuidadosamente la información entrante, incluida la evolución del tipo de cambio, con respecto a sus implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo”.

Bloomberg informó anteriormente que el Consejo de Gobierno acordó adoptar un lenguaje más débil sobre la apreciación del euro que durante el último período de ganancias.

Se ha acercado al máximo de dos años que alcanzó cuando superó los US$1,20 la semana pasada.

El euro se ha disparado más de 10% frente al dólar desde marzo, deprimiendo los precios al abaratar las importaciones y, al mismo tiempo, hacer que las exportaciones sean menos competitivas. La inflación se ha vuelto negativa por primera vez en cuatro años.

“Claramente en la medida en que la apreciación del euro ejerce una presión negativa sobre los precios, tenemos que monitorear cuidadosamente este asunto, y esto fue discutido ampliamente”, dijo Lagarde, al tiempo que enfatizó repetidamente que el BCE no apunta a un tipo de cambio en particular.

Formuladores de política ahora esperan que la economía se contraiga 8% este año, un poco menos sombrío que su perspectiva de hace tres meses, antes de recuperarse 5% en 2021. El crecimiento de los precios se acelerará lentamente y todavía se divisa un promedio de solo 1,3% en 2022, muy por debajo del objetivo del banco central de poco menos de 2%.

En una encuesta antes de la decisión del jueves, analistas pronosticaron que el BCE aumentará su plan de bonos de emergencia en cerca de 350.000 millones de euros a finales de este año y lo ampliará seis meses. Actualmente, la ejecución del programa está planeada hasta junio de 2021, y Lagarde dijo que es “muy probable” que se utilice en su totalidad. También dijo que no han discutido una expansión.

Es posible que cualquier acción futura deba superar las diferencias de opinión sobre el Consejo de Gobierno. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, y el gobernador del banco central de Estonia, Madis Muller, han dicho recientemente que el apoyo de emergencia debe retirarse una vez que haya pasado la crisis.

Philip Lane, economista jefe, ha resaltado que el BCE está dispuesto a hacer más si es necesario, y que impulsar la inflación será la próxima prioridad una vez que la economía haya superado el impacto inmediato de la pandemia de coronavirus.

Lagarde reiteró que el Consejo de Gobierno está listo para ajustar todos sus instrumentos y asegurar que la inflación avance hacia su meta.

“La fuerza de la recuperación sigue rodeada de una incertidumbre significativa, ya que sigue dependiendo en gran medida de la evolución futura de la pandemia y del éxito de las políticas de contención”, dijo.

Nota Original:Lagarde Says ECB Is Keeping Eye on Euro Without Signaling Alarm

©2020 Bloomberg L.P.