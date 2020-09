Argentina.- La octava edición de BIME PRO Bilbao confirma a Jean-Michel Jarre, la cantante argentina Tini y el cantautor Nacho Vegas

27/04/2016 Presentación de la película El gran cambio de Violetta con la actriz Martina Stoessel más conocida como Tini Stoessel o simplemente Tini EUROPA ESPAÑA CULTURA



El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, la cantante argentina Tini, conocida por encarnar a Violetta y hoy referente de la música urbana, la presidenta de Universal Music Publishing Group LATAM y USA Latin, Alexandra Lioutikoff, el CEO de European Festivals en AEG Presents, James King, y el cantautor Nacho Vegas, son los nuevos nombres confirmados para la 8ª edición de BIME PRO Bilbao, que se celebrará del 26 al 29 de octubre en la capital vizcaína, según ha informado Last Tour.



En un comunicado, la promotora ha destacado que este año el Congreso Profesional BIME PRO, que reúne a los profesionales de la industria musical de todo el mundo, es "más esperado y necesario que nunca, ante la actual situación de paralización del sector como consecuencia de la Covid-19".



"La industria de la música, que mueve cada año en torno a los 50.000 millones de dólares en todo el mundo y que supone en nuestro país el 0,5% del PIB, está siendo un sector especialmente castigado y este es un momento crucial que requiere que los profesionales estén más cerca que nunca", ha añadido Last Tour.



Debido a las actuales medidas sanitarias, este año el encuentro se celebrerá de una manera híbrida, combinando charlas presenciales y online durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre.



El Palacio Euskalduna será sede del programa presencial, pero todo el contenido podrá seguirse a través de la plataforma. Por primera vez, el congreso ofrece también la posibilidad al público general de acceder a contenidos de manera gratuita, previa inscripción.



Además del Palacio Euskalduna, una amplia red de espacios de Bilbao, como restaurantes, comercios o museos, acogerán a los asistentes y "serán testigos de las reuniones y conversaciones de las que saldrán muchas de las decisiones que determinarán el futuro del sector", ha destacado la promotora.



En esta 8ª edición, a los artistas y profesionales ya anunciados el pasado mes de julio, se suman hoy nombres de "relevancia internacional", como el compositor y productor francés de música electrónica Jean-Michel Jarre; la actriz y cantante argentina Tini Stoessel, que encarnó para Disney a la estrella juvenil Violetta; la presidenta de Universal Music Publishing Group LATAM y USA Latin, Alexandra Lioutikoff; el CEO de European Festivals en AEG Presents y responsable de festivales como el BST Hyde Park o All Points East, James King; y el músico y escritor Nacho Vegas, "uno de los más importantes nombres de la canción de autor actual en España y en América Latina".



BIME reafirma su compromiso con la industria latinoamericana con representación en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela con la 2ª edición de AMCS, el encuentro iberoamericano de ferias profesionales de industria musical, que contará con la participación de Chucky García, programador artístico del festival colombiano Rock al Parque; Itzel González, booker del festival referente en México, Vive Latino, y parte del gigante del entretenimiento Ocesa; o el co-fundador del festival Selvámonos de Perú, José E. Rodríguez.



MUSIC SUPERVISORS



BIME PRO acogerá este año un primer encuentro de Music Supervisors, en el que participarán expertos que seleccionan y licencian la música que escuchamos en películas, series de televisión, publicidad o videojuegos, entre ellos Juanto Tello (La casa de papel, Vis a Vis, y El embarcadero), Omar Tenani (La Peste) y Lucía Pérez Mozas (Amar es para siempre y El secreto de puente viejo).



Last Tour ha explicado que esta edición de BIME PRO está pensada para que, "ya sea online o de forma presencial, todas las áreas de interés para los profesionales tengan su espacio". Así, junto a los eventos presenciales, que se llevarán a cabo en el Palacio Euskalduna, una plataforma albergará distintas salas, para que cada temática cuente con su espacio virtual propio.



La sala BIME PRO acogerá encuentros, charlas, mesas redondas, que abordarán temas como "Mujeres: Primera línea de Covid19", con las escritoras Cristina Morales (Premio Nacional de Narrativa, 2019 por "Lectura fácil") y Anna Pacheco; "Seguridad y Riesgos en la celebración de Espectáculos Públicos, desde la nueva realidad del Covid-19", con Ana Alonso, Raúl Valera y Soco Collado; "Política y legislación para la inteligencia artificial", con Barry Scannel y Patricia Varas; "Nuevos retos y oportunidades para los artistas", con Luis Mendo, Sergio Ramos, Fernando Prados y Elena Barroso; y "Chequeo jurídico para sellos y oficinas 360", con Manuel Ángel López.



Estos encuentros, ha indicado la promotora, invitarán a los asistentes a reflexionar en torno a nuevos hábitos de consumo, modelos de negocio innovadores, creatividad audiovisual, y psicología musical.



También será en este espacio donde se podrá conocer la red Keychange, proyecto europeo con socios en 12 países que trabaja por el equilibrio de género en la industria musical, y el punto de reunión de las citas festivaleras iberoamericanas con la programación especial de BIME PRO Fests.



Además, se dará "un repaso exhaustivo y siempre desde una perspectiva constructiva" al impacto del covid-19 en la industria musical "en uno de los años más complejos para el sector", ha adelantado Last Tour.



Por otro lado, la sala BIME TECH congregará a técnicos, empresas de servicios y profesionales que aportarán soluciones para eventos de todos los tamaños, mientras que la sala BIME CAMPUS contará con un programa de formación destinado a "jóvenes estudiantes que sueñan con un futuro en la industria musical, pero también a profesionales que buscan reorientar su carrera e incorporarse a este sector". En relación a este programa, hoy se abre la convocatoria CAMPUS+, para la obtención de una de las 18 becas que permiten acceder a los cuatro días de aprendizaje.



Por último, la sala BIME START UP! será el espacio para la innovación y el emprendimiento, donde se podrán conocer nuevas tecnologías, APPs, videojuegos y las últimas novedades tecnológicas y conceptuales en el mundo de la música y las industrias culturales. Además, tendrá lugar una nueva edición de la Startup Competition, concurso dirigido a proyectos emprendedores que podrán presentar sus propuestas ante un jurado de expertos internacionales.



Desde este jueves ya se puede realizar la inscripción para asistir al congreso en todas y cada una de las modalidades: acceso libre para público general; acceso online o acceso online más presencial, para profesionales; y convocatoria Campus. Las plazas son limitadas y se pueden adquirir a través de la web.