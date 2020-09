AMP.- Birmania.- La Eurocámara suspende a Suu Kyi como ganadora del premio Sajarov por los abusos contra los rohingya

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo ha decidido suspender a la líder birmana, Aung San Suu Kyi, como ganadora del premio Sajarov por su inacción frente a la crisis de la comunidad rohingya en su país.



"Esta decisión sanciona su falta de acción y su aceptación de los crímenes que ocurren a día de hoy contra la comunidad rohingya en Birmania", ha informado el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, en un apunte en su Twitter.



La suspensión llega después del acuerdo de los presidentes de los grupos parlamentarios sobre el galardón que le fue concedido a Suu Kyi en 1990 y que no pudo recoger hasta 2013, tras pasar 15 años en arresto domiciliario en su país.



Entonces el premio resaltó la lucha por los Derechos Humanos de Suu Kyi, principal opositora a la junta militar birmana, y fue reconocida como gran símbolo de la libertad y la democracia.



La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, ha mostrado su firme apoyo a la decisión de suspender formalmente a Suu Kyi de la comunidad de ganadores del Sajarov.



"Aunque Suu Kyi ha sido un símbolo democrático durante muchos años, nuestra institución ha percibido con preocupación que en su cargo de Consejera Estatal y ministra de Exteriores de Birmania, no ha hecho uso de la posición que ocupa para defender y salvaguardar los derechos de la comunidad rohingya", ha asegurado la ecologista finlandesa en un comunicado.



Por contra ha apoyado firmemente al Ejército que ha perpetrado ataques contra dicha comunidad. Esta es una respuesta clara contra su falta de acción, su ayuda y permisividad con la persecución contra los rohingya en Birmania, así como la negación de la responsabilidad del Gobierno de su país ante estos crímenes, señala Hautala.



TIENE TAMBIÉN EL NOBEL DE LA PAZ



El Sajarov no es el único premio concedido a Suu Kyi por su labor en defensa de los Derechos Humanos. En 1991, la líder birmana recibió el Nobel de la Paz y, tras el recrudecimiento de los abusos contra la comunidad rohingya en 2017, varias organizaciones solicitaron al Comité Noruego que se lo retirara.



El comité ha alegado, sin embargo, que la normativa de los Nobel no contempla esta posibilidad, justificando en cualquier caso que el galardón reconoce logros de una determinada persona hasta el momento de la concesión.



Investigadores de la ONU han denunciado una "intención genocida" en la reprsión ejercida por las Fuerzas Armadas de Birmania contra los rohingyas en agosto de 2017, a raíz de la cual más de 700.000 personas huyeron a Bangladesh. Más de 900.000 rohingyas permanecen a día de hoy en la que está considerada la mayor zona de refugiados del mundo.