09/03/2020 Amador Mohedano: "Yo estaré enamorado de Rosa Benito toda mi vida". MADRID, 10 (CHANCE) El matrimonio de Rosa Benito y Amador Mohedano ha estado presente durante muchos años en la gran pantalla. Día sí y día también teníamos en los platós de televisión la trama amorosa de la cuñada de Rocío Jurado y su pareja, hasta que un día, los dos decidieron poner fin a esa relación que tanto sin sabores les dio al final de su matrimonio.



El matrimonio de Rosa Benito y Amador Mohedano ha estado presente durante muchos años en la gran pantalla. Día sí y día también teníamos en los platós de televisión la trama amorosa de la cuñada de Rocío Jurado y su pareja, hasta que un día, los dos decidieron poner fin a esa relación que tanto sin sabores les dio al final de su matrimonio.



Aunque la relación estaba muerta, Amador Mohedano no quiso nunca separarse la mujer con la que ha sido el hombre más feliz del mundo. Ahora, años más tardes, el hermano de Rocío Jurado ha comentado en muchas ocasiones que sigue enamorado de Rosa Benito y que le encantaría volver con ella, pero nunca lo ha expresado con tanto peso como lo ha hecho esta noche en Ven a cenar conmigo Gourmet.



Las palabras han sido: "Yo estaré enamorado de Rosa Benito toda mi vida, hasta que me muera. Yo he sido un hombre muy feliz con Rosa, esto se vino al traste, pero sigo enamorado con Rosa, hasta las trancas. Yo no sé si terminaré mis días con Rosa, pero sigo pensando que hay que dejar un poquito más de tiempo". Y claro, nos hemos quedado con la boca abierta porque ha hablado con la mano en el corazón y con la mayor sinceridad que nunca.