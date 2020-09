Alex Rose lanza junto a su artista favorito, Arcángel, un nuevo tema, "Swaggy"

Fotografía promocional cedida por WK Records donde aparece el cantante puertorriqueño Alex Rose, de 27 años y nacido en la ciudad de Carolina considerada "La cuna del reguetón". EFE/WK Records

San Juan, 10 sep (EFE).- El puertorriqueño Alex Rose, miembro de la nueva generación del género urbano, lanzó este jueves junto a su artista favorito Arcángel, su nuevo sencillo "Swaggy", en el que se destaca "el estilo propio" de alguna persona y que lo hace único.

"El 'swaggy' viene siendo como 'el piquete' (estilo), pero también tu esencia, lo que pones, en lo que andas, con quien andas o hasta tu manera de hablar, el palabreo", explicó Alex Rose en entrevista con Efe.

Según detalló Alexis Guzmán, nombre verdadero del artista de 27 años, la idea de escribir "Swaggy" surgió de su parte, y tras completar la composición, deseaba incluir a Arcángel en el tema porque es su artista favorito, confesó.

"Arcángel es uno de mis artistas que seguía desde pequeño, y tener una colaboración con él es un logro", indicó Alex Rose, que al momento de la entrevista, ya había alcanzado el millón de visitas en YouTube con el vídeo musical de "Swagyy".

"Cuando grabé el tema, literalmente pensé en Arcángel para que me acompañara. Dije: 'Aquí tiene que ir Arca'. Se lo enseñé y 'lo corrió de una' (rápido)", agregó Alex Rose sobre su colega, conocido como "La Maravilla".

No obstante, no es la primera vez que Alex Rose graba un tema con Arcángel, pues ya lo había hecho en el disco "Los Favoritos", y volverá a hacerlo en "Los Favoritos 2", ambos de su compatriota.

De igual manera, Arcángel aparecerá en la primera gran producción musical de Alex Rose, "El Nuevo Rockstar", uno de sus motes, aunque según dijo a Efe, Arcángel lo bautizó ahora como "El Nuevo Rockstar y el del Swaggy".

UN NUEVO DISCO ESPERA LA LUZ VERDE

Nacido en Carolina, localidad aledaña a San Juan y considerada "La cuna del reguetón", Alex Rose adelantó que su próximo sencillo será "Melodrama", en el que Arcángel aparece como solista.

Alex Rose, también conocido como "Lo mejor de la nueva", creció escuchando a las leyendas del reguetón Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar y Tego Calderón, trabajaba preparando sándwiches en un conocido restaurante, cuando el productor musical JX "El Ingeniero", lo firmó para su empresa Los Oídos Fresh.

Y debido al gran éxito que ha tenido en estos casi tres años, el artista fue firmado por la compañía WK Records, sello disquero del veterano empresario Walter Kohn, quien también tiene a cargo las carreras de Wisin, Carlos Vives, Maluma, el grupo CNCO, entre otros.

"El disco está a vuelta de la esquina. Esperando a que WK Records apriete el botón rojo para sacarlo", afirmó Alex Rose, quien también ostenta crédito en las composiciones de temas interpretados por otras estrellas del género urbano, como Bad Bunny y Natti Natasha en el tema "Amantes de una noche", y Lenny Tavárez.

UN ARTISTA PARA TENER EN LA MIRA

Alex Rose además ha sido nombrado "Artist to watch/on the rise" (Artista a vigilar o en ascenso) por YouTube, Tidal y Spotify, clasificado en el listado de "Top 200 Global" de Spotify por más de 130 días consecutivos.

Parte de estos logros se deben a su tema "Jangueo", junto a su colega y compatriota Rafa Pabón.

El sencillo cuenta con un video musical que ha sobrepasado los 60 millones de reproducciones en Youtube y, más de 300 millones de reproducciones en las plataformas digitales, entre ellas, 133 millones escuchas en Spotify.

Igualmente, "Jangueo" se encuentra en el Top 100 viral de Apple en México, Chile, Colombia, España, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, y Honduras, y ha llegado al primer puesto en Guatemala, Ecuador, Venezuela, Honduras, Chile y Paraguay.

En los casi tres años que lleva en la industria musical, Alex Rose se ha consagrado junto a otros integrantes de la nueva camada del género urbano con exitosos sencillos como "Jangueo" con Rafa Pabón y sus participaciones en los remixes de "Toda", "A Solas", "Darte", "Lloras", "Fantasmita" y "Percocet".

Jorge J. Muñiz Ortiz