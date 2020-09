16/06/2019 Victoria Federica cumple 20 años convertida en el verso suelto de la Familia Real. MADRID, 9 (CHANCE) Hoy, 9 de septiembre, Victoria Federica - sobra decir sus apellidos, de Marichalar y Borbón, porque Victoria Federica sólo hay una - cumple 20 años. Y lo hace convertida en una joven con una personalidad arrolladora que, pese a pertenecer a la Familia Real, siempre ha hecho lo que ha querido, en busca de su propia felicidad. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hoy, 9 de septiembre, Victoria Federica - sobra decir sus apellidos, de Marichalar y Borbón, porque Victoria Federica sólo hay una - cumple 20 años. Y lo hace convertida en una joven con una personalidad arrolladora que, pese a pertenecer a la Familia Real, siempre ha hecho lo que ha querido, en busca de su propia felicidad.



La hija menor de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, a la que recordamos como una niña sumamente tímida y siempre escondida detrás de sus famosos papás, se ha convertido en una joven extrovertida, alegre y simpática que se convierte en el alma de la fiesta en cuanto llega a algún sitio. Pese a que de pequeños era su hermano Froilán el que apuntaba maneras, parece que finalmente es Vic - como así la llaman sus amigos - la más "gamberra" de la familia.



Y es que Victoria Federica es lo que, comunmente se conoce como disfrutona. Lejos de esconderse, y pese a su condición de royal, la joven vive como lo haría cualquier chica de su edad. Apasionada de la moda, es habitual verla de compras por la Milla de oro madrileña, donde adquiere complementos de lujo - es habitual verla con zapatillas de Balenciaga o bolsos de Chanel - que combina con prendas low cost que luce como nadie. Y es que alta y delgada de constitución, la hija de la Infanta Elena es una auténtica fashionista a la que le pocas veces hemos visto repetir modelo. Apostando por la comodidad, es habitual verla derrochando estilo con unos simples vaqueros blancos y una cómoda sudadera con la que intentar pasar desapercibida.



Pero Vic no sólo adora la moda, sino también la música, y es uno de los rostros conocidos que no falta verano tras verano a los conciertos de Starlite en Marbella. Como ha presumido en más de una ocasión en sus redes sociales - puesto que como buena veinteañera que es le encanta compartir su día a día en su cuenta de Instagram - le encanta bailar y con sus movimientos en la pista de baile siempre se convierte en el centro de la fiesta.



Precisamente en un concierto conoció al que es su novio desde hace un año, Jorge Bárcenas. De su edad y convertido en uno de los Dj's con más proyección en la actualidad, el madrileño conquistó con su simpatía a la sobrina del Rey Felipe y hoy en día forman una consolidada pareja que presume de amor en cuanto tiene ocasión. De hecho, Victoria Federica pasó con él, en una finca de Jaen, los tres meses de confinamiento, de los que parece que su relación ha salido reforzada, ya que apenas se separan. Previamente, la hija de doña Elena mantuvo una discreta relación con el torero Gonzalo Caballero, con quien conserva una gran amistad.



Centrada en sus estudios universitarios en el elitista "College for International Studies" - donde estudian entre otros su hermano Froilán, Alba Díaz o Mar Torres - Vic es una joven de lo más sociable y entre sus numerosos amigos cuenta con alguno de los influencers más conocidos de nuestro país, como Beltrán Lozano, María Pombo o Tomás Páramo.



Algo rebelde según quienes la conocen, tiene una estrecha relación tanto con la Infanta Elena como con su padre, con quienes es habitual verla disfrutando de un concurso hípico - en el caso de su madre - o de un buen partido de tenis, en el de Jaime de Marichalar. Y es que, además de apasionada de la moda y de la música, Victoria Federica es una deportista nata. Como buena Borbón, la hemos visto practicando vela, equitación y pádel, entre otras disciplinas.



Apasionada de los coches, la nieta mayor de los Reyes es el ojito derecho no sólo de su abuelo Don Juan Carlos - de hecho está muy afectada por la marcha del emérito de España - sino también de su tía la Infanta Cristina y de su prima Irene Urdangarín, con quien tiene una relación casi de hermanas.



Hoy, desde Chance, felicitamos a Victoria que, a sus 20 años, y gracias a su simpatía, su naturalidad, su elegancia innata y sus ganas de vivir, se ha convertido en nuestra royal favorita.