Venezuela.- El diputado opositor Freddy Guevara abandona la Embajada de Chile en Caracas después de tres años

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El diputado de la Asamblea Nacional venezolana Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, ha abandonado este miércoles la Embajada de Chile en Caracas, donde permanecía refugiado desde hace más de tres años, tras el indulto decretado por el presidente Nicolás Maduro.



Guevara es uno de los dirigentes opositores indultados por Maduro a finales de agosto, en el marco de un gesto político por parte del chavismo que, según el legislador, no es definitivo, en la medida en que teme que la "dictadura" dé marcha atrás en cualquier momento.



"Hoy después de tres años vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un rehén, pero nos toca luchar, cada quien desde sus espacios, cada quien hasta donde pueda al máximo que pueda", ha proclamado Guevara en sus redes sociales.



A su salida de la Embajada, ha llamado a "luchar" por Venezuela, alegando que es "un deber moral" y que corresponde "asumir riesgos". "No llamo a nadie a inmolarse", ha matizado Guevara, quien ha aclarado que la lucha que plantea no incluye sumarse a la "farsa" de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



Guevara ha recordado en declaraciones a los periodistas a otros "rehenes" como Leopoldo López, que permanece en la Embajada española, y ha reiterado su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.