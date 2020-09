Uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes bajó en 2020

(Bloomberg) -- El uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes disminuyó este año, según resultados de la Encuesta nacional sobre el tabaco en los jóvenes, lo que marca una tendencia positiva que, según funcionarios de la salud, igual indica un número de usuarios demasiado alto.

En 2020, 19,6% de los estudiantes de secundaria y 4,7% de los estudiantes de primaria dijeron que fumaban, según la encuesta copatrocinada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esos números representan disminuciones con respecto a los máximos del año pasado, cuando más de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria y aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de primaria informaron que usaban cigarrillos electrónicos.

“Aunque la disminución en el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de EE.UU. es un logro notable de salud pública, nuestro trabajo está lejos de terminar”, dijo el director de los CDC, Robert Redfield, en un comunicado. Aproximadamente 3,6 millones de jóvenes informaron haber usado cigarrillos electrónicos en los 30 días anteriores, frente a los 5,4 millones en la encuesta de 2019.

La influyente encuesta ha dado forma al debate sobre los cigarrillos electrónicos en los últimos años. Si bien se anuncia como una alternativa posiblemente menos dañina para los millones de adultos que fuman cigarrillos, la alta tasa de vapeo en adolescentes ha puesto en duda si los productos deberían estar disponibles.

La FDA pronto determinará qué cigarrillos electrónicos pueden permanecer en el mercado estadounidense y cuáles deben ser retirados.

Nota Original:Teenagers’ E-Cigarette Use Declined in 2020, U.S. Survey Shows

©2020 Bloomberg L.P.