Una decena de muertos en ataque con bomba contra convoy de vicepresidente de Afganistán

Kabul, 9 Set 2020 (AFP) - Al menos seis personas murieron y 12 resultaron heridas este miércoles en un ataque con bomba en el centro de Kabul contra el convoy del primer vicepresidente afgano, Amrulá Saleh, conocido por su hostilidad hacia los talibanes."Esta mañana mientras nos dirigíamos a mi oficina, nuestro convoy fue atacado. Estoy bien, pero algunos de mis guardias resultaron heridos", afirmó Saleh en un video publicado en Facebook, con la mano vendada."Tengo quemaduras en la cara y la mano", agregó el exjefe de los servicios de inteligencia afganos.Akmal Samsoorn, portavoz del ministerio de Salud, declaró a la AFP que seis cadáveres y 12 heridos habían sido llevados al hospital de la capital. El portavoz del ministerio del Interior, Tareq Arian, confirmó el ataque, precisando que por el momento se registraron dos muertos y 12 heridos."La explosión de hoy no tiene nada que ver con nosotros", reaccionó el portavoz de los talibanes, Zabihulá Mujahid, consultado por la AFP.Según un colaborador del vicepresidente, que habló con la AFP bajo anonimato, un suicida se hizo saltar por los aires cerca del convoy cuando Saleh acudía a su oficina.Abdulá, un comerciante que, como muchos afganos, sólo utiliza un nombre, explicó que la explosión destrozó sus ventanas. "Una tienda que vendía botellas de gas también se incendió, y las botellas explotaron", dijo.El presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó el ataque. - Prueba de paz - Saleh, conocido por sus posiciones hostiles con los talibanes, ya sobrevivió a un intento de asesinato el verano pasado durante la campaña presidencial, cuando un kamikaze y hombres armados atacaron sus oficinas.El atentado causó al menos 20 muertos, la mayoría civiles, y 50 heridos.El ataque de este miércoles tuvo lugar cuando el equipo de negociadores afganos y los talibanes deben empezar próximamente las negociaciones de paz en Catar. Saleh declaró el domingo que el compromiso de los talibanes con la paz se mediría desde el comienzo de las negociaciones, cuando la delegación de Kabul presionará por un cese el fuego permanente."La primera prueba para los talibanes es (un) alto el fuego. Si lo aceptan, están comprometidos con la paz, de lo contrario no lo están", dijo Saleh en una entrevista con Tolo News, una cadena de televisión privada afgana.Mientras que continúan los preparativos para las conversaciones en Doha, la violencia no cesa."Estos ataques destruyen la esperanza de millones de afganos que sueñan con la paz y ansían el comienzo de las conversaciones de paz y el fin de la violencia", escribió en Twitter el portavoz del presidente afgano.El inicio de un diálogo de paz entre las dos partes, previsto para marzo, ha sido aplazado en varias ocasiones por desacuerdos en torno a un intercambio de prisioneros que ya está casi terminado.