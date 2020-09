Un hombre muere en Bogotá tras ser sometido en un brutal procedimiento policial

En la imagen un registro de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue enfática en afirmar que "el abuso policial es absolutamente inaceptable". EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 9 sep (EFE).- La muerte de un hombre de 46 años de edad después de un brutal sometimiento por parte de miembros de la Policía en Bogotá escandaliza este miércoles a los colombianos por el excesivo uso de la fuerza, que fue condenado incluso por las autoridades.

La víctima es el abogado Javier Ordóñez, quien falleció en una clínica a la que fue trasladado luego de que dos policías del barrio Villaluz, en el oeste de Bogotá, lo doblegaran con brutalidad y el uso prolongado de pistolas eléctricas Táser en frente del edificio donde vivía, en el barrio de Santa Cecilia.

La víctima había estado bebiendo licor hasta esta madrugada con unos amigos y al parecer el incidente comenzó cuando la Policía los abordó en la calle.

EXCESO DE FUERZA

En videos divulgados por canales de televisión, se ve al hombre indefenso en el piso, y a dos policías que le hacen llaves en distintas partes del cuerpo, similares a las que causaron la muerte a George Floyd en Minneapolis (EE.UU.) en mayo pasado.

En las grabaciones hechas con teléfonos celulares se escuchan los gritos de varias personas que piden a los policías que detengan su brutal acción.

"Déjenlo ya tranquilo" clama uno de los vecinos que observaba impotente la situación de Ordóñez.

Después de tenerlo varios minutos dominado en el piso, y ante las súplicas del hombre, al que se le escucha decir "por favor", los policías se lo llevan arrestado a un Comando de Acción Inmediata (CAI) junto con un amigo suyo que grababa la escena, y luego a un hospital dado su delicado estado de salud.

CONDENA DE LA ALCALDESA

"Hoy amanecemos con una noticia que nos entristece y nos indigna. Un caso de abuso policial en la localidad de Engativá, a un ciudadano de 46 años, Javier Ordóñez, le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y condolencia a la familia", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La mandataria aseguró que "el abuso policial es absolutamente inaceptable" porque "lo que legitima la actuación de una autoridad es que ejerza su autoridad de manera legítima sin ningún tipo de abuso".

Añadió que en un video de la ciudadanía "se ve que hay un ciudadano en estado de alicoramiento, en estado alterado, que agredió a la Policía, que ya había sido controlado y que lo único que estaba pidiendo era que no lo agredieran más, que no lo atacaran más con esa Táser".

Según la alcaldesa, "no hay una explicación (de lo sucedido) clara y el ciudadano termina falleciendo en un hospital de Bogotá".

Por su lado el secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, manifestó que "este procedimiento evidencia un claro uso excesivo de la fuerza y es una clara violación de derechos humanos".

El coronel Alexander Amaya, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía, dijo a periodistas que los patrulleros acudieron al lugar porque la comunidad alertó sobre "una presunta riña".

Explicó que "al llegar, hay alrededor de ocho personas que están discutiendo, todo parece indicar que con ingesta de bebidas embriagantes. Se les pide el favor, se trata de disuadir, pero se vuelven agresivas contra la Policía".

Ante la situación "la Policía debe someterlas y unas personas son conducidas hasta el CAI. Una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales", agregó el oficial.