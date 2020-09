Tiffany denuncia a LVMH para forzarle a cumplir su acuerdo de adquisición

Fachada de la joyería Tiffany & Co. de Nueva York , Estados Unidos. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 9 sep (EFE).- La joyería estadounidense Tiffany & Co. anunció este miércoles que ha denunciado al conglomerado francés de marcas de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton para forzarle a cumplir su multimillonario acuerdo de adquisición, al que hoy renunció por disconformidad con las condiciones bajo la supuesta influencia del Gobierno de Francia.

El pacto entre ambas compañías establecía que la operación, valorada en 14.700 millones de euros (unos 17.300 millones de dólares), se cerrara como máximo el próximo 24 de noviembre, pero Tiffany había solicitado posponerla al próximo 31 de diciembre.

LVMH, al comunicar su renuncia, señaló además que el Gobierno francés había pedido al consorcio diferir la compra de Tiffany a partir del 6 de enero de 2021 a causa de la disputa comercial entre Estados Unidos y Francia.

Según Tiffany, LVMH no está "excusada" de completar la compra "solo porque un ministro" le ha pedido "incumplir" las condiciones del pacto y además cree que el conglomerado está utilizando las protestas raciales en EE.UU. y la pandemia para "evitar pagar el precio acordado" por sus acciones.

El acuerdo fijaba el 24 de agosto como límite para haber obtenido el visto bueno de los reguladores pese a que la transacción "no reviste problemas sustanciales de competencia", y daba la posibilidad a cualquiera de las partes de posponer el cierre de la operación al 24 de noviembre si no se había obtenido esa luz verde de las autoridades.

Tiffany sostiene que a finales del mes pasado "LMVH no había ni siquiera pedido la aprobación anticompetencia en tres de las jurisdicciones requeridas" y por eso solicitó posponer el cierre de la operación, pero ahora, a menos de tres meses de la nueva fecha de noviembre, el conglomerado de lujo sigue teniendo pendientes sus tareas.

"Lamentamos tener que tomar esta acción pero LVMH no nos ha dejado más opción que la litigación para proteger a nuestra compañía y accionistas. Tiffany está segura de haber cumplido sus obligaciones bajo el acuerdo de unión y está comprometida a finalizar la transacción", expresó en una nota el presidente de la junta directiva de la joyería, Roger N. Farah.

Tiffany dice que la pandemia de COVID-19 no ha impedido a otras empresas hacer sus solicitudes a los reguladores "a tiempo" y de entre las operaciones más grandes anunciadas desde finales de 2019, "esta es la única que no ha pedido formalmente la aprobación anticompetencia en la Unión Europea".

Por otra parte, la joyería afirma que LMVH le informó ayer de la "existencia de una carta" del Ministerio de Asuntos Exteriores francés en la que pide retrasar el cierre de la compra para apoyar al Gobierno francés en sus esfuerzos para "disuadir a las autoridades estadounidenses de que impongan sanciones arancelarias".

"Este supuesto esfuerzo francés de represalia contra EE.UU. por unas nuevas tarifas propuestas nunca ha sido anunciado o discutido públicamente; ¿cómo podría entonces haber un esfuerzo para presionar a EE.UU. a revocar las tarifas? Además, no sabemos de ninguna otra firma francesa que haya recibido tal solicitud, lo que deja más claro que LVMH tiene las manos sucias", agregó Farah.

Las acciones de Tiffany cayeronn un 9 % en Wall Street tras conocerse la información, mientras que las de LVMH estaban planas en la Bolsa de París.