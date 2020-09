Tenis.-Tenis/US Open.- Pablo Carreño sobrevive a un maratón con Shapovalov y buscará ante Zverev la final del US Open

09/09/2020 Pablo Carreño celebra su pase a las semifinales del US Open 2020 NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS SIMON BRUSTY/USTA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Carreño se clasificó brillantemente este martes para las semifinales del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras batir en un duro partido al canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 0-6, 6-3 y buscará la final ante el alemán Alexander Zverev.



Más de cuatro horas tuvo que batallar el asturiano para volver a estar cerca de pelear por un título de un 'grande', precisamente en el escenario donde ya lo rozó hace tres años cuando jugó por primera vez una penúltima ronda, cayendo entonces ante el sudafricano Kevin Anderson.



El de Gijón, vigésimo favorito y que con 27 años es el más 'veterano' de los que quedan en el cuadro masculino, demostró que está en un sólido momento en Nueva York y supo manejar bien la tensión de un partido en el que, salvo en el cuarto set, casi siempre fue por delante en el marcador, acertó a solventar las dos importantes 'muertes súbitas' que le pusieron por delante, y finalmente gestionó la presión del quinto con firmeza en su servicio.



Carreño tuvo que controlar a un Shapovalov, por el contrario el más joven de los cuartofinalistas, que se mostró muy agresivo en todo el encuentro, alcanzando tantos golpes ganadores como errores no forzados (76), con 26 saques directos, pero que llegó algo más justo de energía al quinto y definitivo parcial y eso le hizo perder la precisión en sus golpes.



El tenista español empezó bien el partido, con 'break', pero la alegría sólo le duró ese juego porque el canadiense igualó al instante y a partir de ahí asentó su poderoso servicio. El asturiano sufrió algo más y tras salvar un 15-40 en el sexto juego, acabó cediendo su siguiente servicio y Shapovalov no perdonó.



Carreño encajó bien ese revés en un duelo que pasó a convertirse en una gran 'batalla' y afinó mucho mejor sus golpes. Sin embargo, desperdició las ventajas que le dieron dos roturas, un 0-40 con 4-3 arriba y una bola de set al resto con 5-4. Tuvo que decidir el 'tie-break' y ahí no dejó pasar su oportunidad para igualar el partido (7/5).



El guión se mantuvo igual en el tercero con Shapovalov continuando sacando partido a su agresividad y un gijonés, más regular, que volvió a desperdiciar un 'break' de ventaja. El canadiense salvó otra bola de rotura con 5-5, pero el vigésimo favorito aguantó la presión y tuvo nervios de acero cuando se puso 4/3 abajo en la 'muerte súbita' con dos servicios para su rival. Ganó ambos y finalmente se hizo con el set que le ponía cerca de las semifinales.



Sin embargo, el encuentro varió, en parte por culpa del norteamericano, que jugó a un nivel sensacional la cuarta manga con 16 'winners' para arrollar al español en la Arthur Ashe y forzar un quinto parcial. Carreño, con molestias en la espalda por las que tuvo que ser atendido, encontró fuerzas y blindó su servicio para aferrarse a sus opciones, mientras que Shapovalov convertía los aciertos en errores.



La puerta de las semifinales se le abrieron al asturiano en el sexto juego con un valioso 15-40 que no desperdició para repetir semifinales en Flushing Meadows, donde se medirá al alemán Alexander Zverev, que remontó el gran inicio del croata Borna Coric para imponerse finalmente en cuatro sets (1-6, 7-6(1), 7-6(5), 6-3).



Por otro lado, en el cuadro femenino, la primera semifinal medirá a la japonesa Naomi Osaka y a la estadounidense Jennifer Brady. La asiática, campeona en 2018 y cuarta favorita, se deshizo con solvencia de la local Shelby Rogers por 6-3, 6-4, mientras que la americana tampoco dio opciones a la kazaja Yulia Putintseva, a la que derrotó 6-3, 6-2.