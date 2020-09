Tenis.-Tenis/US Open.- Pablo Carreño: "Si puedo repetir semifinales en el US Open es porque tengo el nivel"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Carreño se mostró feliz por alcanzar las semifinales del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, un hito que consigue por segunda vez tras hacerlo en 2017 y que es una demostración de que tiene "el nivel" y un plus para su "confianza" y para seguir "trabajando duro".



"Es muy importante estar de vuelta en las semifinales del US Open. Cuando llegué a los cuartos de final de Roland Garros en 2017, fue increíble, y luego hice semifinales aquí. Si puedo repetirlo es porque tengo el nivel y eso es muy importante para mí, para mi confianza y para, seguir trabajando muy duro", expresó Carreño en rueda de prensa tras el partido.



El asturiano reconoció que al inicio estaba "muy nervioso", pero a partir del segundo set empezó a jugar "mucho mejor" y confirmó que, en el cuarto, donde encajó un 6-0, notó "un poco molestias en la parte baja de la espalda".



"Esa zona es un punto importante para mí, pero el fisioterapeuta me dijo que estaba un poco bloqueado. Después de eso no me sentí al cien por cien porque estuvimos jugando como cuatro horas, pero pude volver a jugar mi mejor tenis", añadió.



El de Gijón indicó que "no es fácil jugar este tipo de partidos porque fue una batalla realmente buena" y Shapovalov jugó "muy bien". "Sé que juega así, con un servicio increíble y zurdo, que es más incómodo jugar contra ellos", opinó.



"Es muy agresivo, yendo a la red e intentando hacer ganadores, pero al comienzo del partido yo estaba muy nervioso y creo que fue muy fácil para él. Después de eso, el partido fue muy diferente. Empecé a devolverle el servicio, a servir mejor, a presionar un poco más desde el fondo y a jugar dentro de la pista y a intentar ser agresivo. Para mí es muy importante ganar este partido porque Denis es un jugador increíble. No sé si ahora está el 12 o cerca del 'top 10'. Es una muy buena victoria", sentenció el español.