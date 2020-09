Tenis.-Tenis/US Open.- David Ferrer: "Zverev dará un paso adelante y jugará más agresivo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El extenista español David Ferrer, entrenador del alemán Alexander Zverev, ha asegurado este miércoles que su pupilo dará un "paso adelante" y jugará más duro para tener opciones de ganar al español Pablo Carreño en semifinales del US Open.



"Estoy contento porque Alexander esté en semifinales y por la actitud que ha demostrado. Estoy seguro de que dará un paso adelante y jugará más agresivo para poder tener sus opciones", manifestó Ferrer en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press.



Ferrer, al tercer intento de Zverev, accedió a ser entrenador del actual número 7 del mundo, y ahora le verá enfrentarse a quien, en su época como jugador, era rival y a la vez compañero y amigo.



"Hace poco tiempo que dejé de jugar y eso me ayuda porque conozco a muchos jugadores de entrenar y competir contra ellos. Transmitir esa experiencia siempre es bueno. A Pablo lo conozco muy bien desde que era un niño ya que venía a Valencia a entrenar conmigo y le tengo mucho aprecio", recordó.



"Me alegro mucho de que Pablo esté en semifinales compitiendo a un gran nivel. Siempre es positivo que a las buenas personas les pasen cosas buenas. También es raro porque es mi primera experiencia como entrenador y porque hablo con Alexander para preparar el partido mientras que se enfrenta a un amigo y compañero como Pablo", reconoció.



En cuanto al origen de su relación con Zverev, fue sincero. "En el año en el que me retiré profesionalmente me llamó para intentar trabajar juntos. Ese mismo año no era el momento y en la siguiente ocasión ya me encontraba trabajando para el Godó de Barcelona y no tenía el tiempo suficiente", apuntó.



"La tercera vez que me llamó coincidió con el confinamiento debido a la COVID-19 y es cierto que yo ahí tenía más tiempo disponible. Me gustó mucho que me llamara él porque seguro que tenía más opciones, pero esa insistencia y ganas de trabajar juntos me convenció. Estoy muy contento a nivel profesional y también a nivel personal", señaló.



Alexander Zverev, que remontó el gran inicio del croata Borna Coric para imponerse finalmente en cuatro sets (1-6, 7-6(1), 7-6(5), 6-3), se medirá en estas semifinales del US Open a un Pablo Carreño que se clasificó tras batir en un duro partido al canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 0-6 y 6-3.