Sin Antetokounmpo, los Bucks se quedan sin milagro ante los Heat

Los Milwaukee Bucks, el mejor equipo de la fase regular de la NBA, perdieron este martes ante los Miami Heat y fueron eliminados en las semifinales de la Conferencia Este, en un partido en que no pudieron contar con Giannis Antetokounmpo por lesión.

Los Heat pusieron un definitivo 4-1 en la eliminatoria al vencer el martes por 103-94 a los Bucks con otra fantástica actuación coral liderada por Jimmy Butler y Goran Dragic, ambos con 17 puntos.

Los Heat jugarán su primera final de Conferencia Este desde 2014, cuando LeBron James lideraba la franquicia, ante el ganador de la serie entre los Toronto Raptors y los Boston Celtics, que tienen una ventaja de 3-2.

Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, fue descartado para este partido pocos minutos antes de comenzar por unos problemas en el tobillo derecho que arrastraba desde el inicio de la serie y que se agravó en el cuarto juego el domingo.

"Se suponía que no iba a jugar el cuarto partido. Lo jugué y me hice otro esguince. Así que pensé que lo mejor por ahora era no jugar el quinto partido y estar listo para el sexto", explicó Giannis en conferencia de prensa.

Los Bucks buscaban el milagro de remontar la adversidad en esta llave, ya que ningún equipo de la NBA ha dado la vuelta a un déficit de 3-0 en una serie de playoffs, pero la ausencia de su gran estrella les empujó a una temprana y decepcionante eliminación.

"Espero que podamos construir una cultura en Milwaukee para muchos años en la que podamos competir cada año por un campeonato", dijo Giannis, que tiene una única temporada más de contrato con los Bucks y puede ser la pieza más deseada en el mercado de la NBA en los próximos meses.

Los Bucks terminaron la temporada regular en la primera posición de la Conferencia Este con 56 victorias y 17 derrotas, la mejor marca de la liga.

Su rendimiento le valió a la franquicia varios importantes premios individuales como el de Entrenador del Año a Mike Budenholzer y el de Mejor Jugador Defensivo a Giannis, que también es el favorito para revalidar el MVP, galardón que se anunciará en los próximos días.

- Primera final del Este de Miami desde 2014 -

Los Bucks salieron con fuerza a la cancha de Disney World (Orlando) y con 9 puntos de Khris Middleton (terminó con 23 tantos) se llevaron el primer cuarto con facilidad por 28-19.

Empero, el juego de equipo le funcionó después al Heat en el segundo período cuando logró irse al descanso intermedio con ventaja de 52-46.

"Fue duro", reconoció Jimmy Butler. "Son un equipo muy bueno. Obviamente perdieron a su MVP. Pero sabíamos que íbamos a tener que ganar un partido y creo que este era el elegido".

Miami siguió aprovechando su juego de equipo en el tercer período para mantener la ventaja de 73-65 sobre el que fue el mejor quinteto de la temporada regular, pero que extrañó en demasía a Antetokounmpo.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Hay que darles crédito a los jugadores de Miami y a (su entrenador) Erick Spoelstra", dijo Budenholzer.

Los Bucks apretaron en el último cuarto y se acercaron 89-85 con un triple de Middleton con cuatro minutos por jugar, pero Miami respondió con dos tiros libres de Butler para el 91-85.

Una hundida después del cubano-estadounidense Brook López volvió a acercar a los Bucks (91-87).

Acto seguido, Butler cobró dos tiros libes otra vez y los Heat se fueron al frente 93-88 con un minuto y 33 minutos por jugar y el armador esloveno Dragic encestó a distancia para aumentar 95-88.

Butler logró 4 puntos y Dragic 7 en los últimos cuatros minutos para ayudar a Miami a conquistar su primer boleto a una final de Conferencia desde 2014, el último año de la etapa de LeBron James en Florida, donde dejó un legado de dos anillos en cuatro finales.

meh-gbv/ma