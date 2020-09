"Si hay que pasar cuarentena para tener JJOO seguros, se pasará", dice Bach

EFE/EPA/LAURENT GILLIERON/Archivo

Madrid, 9 sep (EFE).- Si los deportistas deben pasar una cuarentena antes de participar en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, con tal de que estos se disputen en un entorno seguro, "tendrán que pasarla", afirmó este miércoles el presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

"Los deportistas tienen una responsabilidad con su salud y con la de los demás. En esta pandemia no se puede mirar a los intereses individuales. Serán necesarios sacrificios por parte de todos. Es responsabilidad de todos, nadie puede pensar si es justo o no (someterse a cuarentena)", subrayó Bach durante una videoconferencia de prensa, al término de una reunión por vía telemática de la Comisión Ejecutiva del COI.

La semana pasada el comité organizador de Tokio 2020 sugirió que se podría eximir de cuarentena a los deportistas que entren en Japón, a cambio de ciertas restricciones en su movilidad.

El presidente del COI confesó desde Lausana (Suiza) que, más allá de garantizar unos Juegos seguros para todos los participantes, el organismo deportivo es incapaz de concretar a día de hoy cómo será el escenario en el que se desarrollará la competición.

"La situación cambia casi a diario. Las restricciones a los viajes es una de las circunstancias cambiantes que tiene, por ejemplo, un impacto directo sobre nuestra planificación", apuntó Bach.

"Nuestra tarea es preparar los diferentes escenarios, sin saber cuál será el que estará vigente el próximo año. No es fácil. La distancia social es una de las consideraciones, por supuesto. También estamos muy atentos a lo que ocurre con los test rápidos y con las vacunas, que tendrán un efecto en los preparativos. Somos optimistas, según nuestras conversaciones con la OMS y con las farmacéuticas, pero es demasiado pronto para dar una respuesta concreta", insistió.

Thomas Bach considera que dentro de un año "el escenario será diferente al actual, pero no sabemos", dijo, "de qué manera".

Por ello, añadió, la experiencia de las competiciones que ahora se disputan sin público, como el Abierto de tenis de Estados Unidos, "no es trasladable" a los Juegos y a una hipotética celebración con aforo reducido en las gradas, o quizá con limitaciones a la llegada de aficionados extranjeros.

"Ahora mismo, lo siento, no estoy en posición de dar respuestas concretas. ¿Cómo esperar de nosotros que sepamos cómo va a estar el mundo dentro de 320 días?", se preguntó.

Tampoco se puede concretar, señaló, una fecha límite para decidir cómo se disputarán los Juegos.

"No sé nada de plazos, por las razones expuestas", comentó.

"LOS JUEGOS SON LA MAYOR MANIFESTACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN"

Respecto a la posibilidad de que el COI acepte flexibilizar en Tokio la Regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe a los deportistas hacer manifestaciones de carácter político en sedes deportivas, el presidente dijo que las consultas con los atletas "siguen en marcha" y que ni él ni la Ejecutiva van a interferir en el proceso.

Pero apuntó que los Juegos, al unir a los deportistas de 206 países, "son la mayor manifestación contra la discriminación que hay en el mundo".

"Además, vamos más allá, porque para nosotros no se trata solo de tolerar la diversidad, sino de intentar remediar la discriminación con la solidaridad. Esto hace los Juegos tan especiales y es lo que han apreciado tantos que han luchado por la igualdad, entre ellos Mohamed Ali", dijo Bach al ser preguntado por la implicación de los deportistas en el movimiento Black Lives Matter.

NEUTRALIDAD POLÍTICA, PERO APOYO A LOS DEPORTISTAS

Thomas Bach apeló a la "neutralidad política" del organismo que preside para no pronunciarse sobre la política represora contra la oposición bielorrusa emprendida por el presidente del país, Alexandr Lukashenko, que lo es también de su Comité Olímpico Nacional.

Del mismo modo eludió pronunciarse sobre la condena a muerte en Irán del luchador Navid Afkarí, por un supuesto asesinato cometido durante las protestas en 2018. La confesión del crimen, según asociaciones de derechos humanos, se obtuvo bajo tortura.

Pero Bach dijo que el COI está en contacto con el comité olímpico iraní y su federación de lucha "y ambos están haciendo todo lo posible para encontrar una solución a este caso".

"Dadas las circunstancias, no puedo dar más detalles", indicó.

CERTIFICADO Y CURSOS CONTRA EL ACOSO EN EL DEPORTE

Bach informó de la aprobación por parte de la Ejecutiva, "tras una intensa discusión", de un 'Certificado de Oficial Internacional de Salvaguarda en el Deporte', con la idea de fortalecer la prevención del acoso y el abuso en el deporte.

El certificado se obtendrá tras un curso educativo de cinco meses que empezará en septiembre de 2021.

Antes, el próximo mes, se impartirán 11 seminarios web para los comités olímpicos nacionales, en cuatro idiomas, para abordar "los desafíos culturales que afrontan en el desarrollo de iniciativas de protección de los atletas".

Una campaña encaminada a lograr un deporte libre de abusos en el camino hacia Tokio 2020 completará las iniciativas del COI en este asunto.