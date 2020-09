Salud.-Descubren por qué las personas con síndrome de down tienen mayor riesgo de leucemia

01/01/1970 Dos jóvenes con síndrome de Down en un evento. SALUD SENADO FEDERAL DO BRASIL / GERALDO MAGELA/FLICKR



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los científicos del Instituto de Investigación Infantil Stanley Manne, del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, han sido los primeros en examinar las células endoteliales, una de las principales fuentes de producción de sangre, en busca de pistas sobre por qué las personas con síndrome de Down tienen una mayor prevalencia de leucemia.



Han identificado un nuevo conjunto de genes que se sobreexpresan en las células endoteliales de pacientes con síndrome de Down. Esto crea un entorno propicio para la leucemia, que se caracteriza por el desarrollo y crecimiento incontrolados de las células sanguíneas. Sus hallazgos, publicados en la revista 'Oncotarget', apuntan a nuevos objetivos potenciales para el tratamiento y posiblemente la prevención de la leucemia, en personas con síndrome de Down y en la población general.



"Encontramos que el síndrome de Down, o trisomía 21, tiene implicaciones en todo el genoma que colocan a estos individuos en mayor riesgo de leucemia", explica la coautora principal Mariana Perepitchka, investigadora asociada del Instituto de Investigación Manne en Lurie Children's.



"Descubrimos una mayor expresión de genes que promueven la leucemia y una disminución de la expresión de genes involucrados en la reducción de la inflamación --añade--. Estos genes no estaban ubicados en el cromosoma 21, lo que los convierte en posibles objetivos terapéuticos para la leucemia incluso para personas sin síndrome de Down".



El síndrome de Down es un trastorno genético congénito causado por material genético adicional de una copia adicional del cromosoma 21 que ocurre en aproximadamente uno de cada 700 bebés. Estas personas tienen un riesgo 500 veces mayor de desarrollar leucemia megacarioblástica aguda (LMA) y un riesgo 20 veces mayor de ser diagnosticadas con leucemia linfoblástica aguda (LLA).



"Nuestro descubrimiento de la expresión génica que conduce a la leucemia en las células endoteliales podría abrir nuevas vías para la investigación del cáncer", prosigue la coautora principal Yekaterina Galat, investigadora asociada en el Instituto de Investigación Manne en Lurie Children's.



El estudio utilizó muestras de piel de pacientes con síndrome de Down para crear células madre pluripotentes inducidas (iPSC) que luego se diferenciaron en células endoteliales. Se encontró que el deterioro de la expresión genética de las células endoteliales produce una función endotelial alterada durante la maduración celular.



"Afortunadamente, los avances en la tecnología iPSC nos han brindado la oportunidad de estudiar tipos de células, como las células endoteliales, que los pacientes no pueden obtener fácilmente", reconoce el autor principal Vasil Galat, director de Human iPS and Stem Cell Core en el Instituto de Investigación Manne y profesor asistente de Investigación de Patología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.



"Si se confirman nuestros resultados, es posible que tengamos nuevos objetivos genéticos para desarrollar nuevos tratamientos y prevención de la leucemia", adelanta.