Ribó, contrario a “eternizar” plazos para que el Valencia cumpla compromisos

Valencia, 9 sep (EFE).- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se mostró este miércoles contrario a “eternizar” los plazos para que el Valencia CF cumpla los compromisos adquiridos de acabar el Nuevo Mestalla si no se retoman las obras y se acometen las infraestructuras deportivas comprometidas para la ciudad en el barrio de Benicalap.

Ribó realizó esta declaraciones tras reunirse, junto a los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo, con el presidente del club, que a su salida del encuentro se limitó a asegurar que había ido “muy bien” y que “lo importante es mantener la comunicación abierta, es el interés común para todos”.

El alcalde transmitió a Murthy que es “de imperiosa necesidad para la ciudad que empiecen las obras del nuevo estadio“ y reclamó “gestos que indiquen que ese es el camino que toma a partir de ahora el Valencia CF”.

Además, concretó que esos gestos podrían ser que “soliciten todos los trámites para la licencia de obra del nuevo estadio, y que empiecen a trabajar en las obras para hacer el polideportivo en el barrio de Benicalap a que se comprometieron en 2007”. De hecho, apuntó que “es el momento” de empezar esa obra.

En cuanto a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) comprometida por la administración con el Valencia Club de Fútbol, Ribó dijo que “su prórroga es difícil de justificar, a no ser que se avance en el nuevo estadio y en el polideportivo de Benicalap”.

“Yo no soy partidario de eternizar una situación que es mala para la entidad deportiva pero sobre todo para la ciudad de Valencia y el barrio de Benicalap, con una infraestructura inacabada en una de las entradas más importantes de la ciudad, que da una imagen que no nos gusta a nadie”.

“En cualquier caso, la decisión de prorrogar o no la ATE es una competencia autonómica. Mi opinión es clara: no eternizarlo más”, sentenció.

El alcalde dijo que él debe defender “los intereses de la ciudad de Valancia” y que “el suelo público que se destinó en su momento para el nuevo estadio tiene que ser amortizado” al igual que “la parcela que continúa siendo municipal, donde el Valencia CF se comprometió a construir un polideportivo”.