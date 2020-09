¿Qué opina Ana María Aldón de la polémica en la que se ha visto envuelta Rocío Flores con Teresa Campos?

17/07/2020 Ana María Aldón, en una imagen de archivo recientemente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Rocío Carrasco, María Teresa Campos, sus hijas Terelu y Carmen y, como no, Antonio David y Rocío Flores se han convertido en los grandes protagonistas de la crónica rosa en las últimas semanas. Y es que desde la emisión del programa "Hormigas Blancas" homenaje a Rocío Jurado, y las polemicas declaraciones de Teresa pidiendo justicia para Rociíto, no se habla de otra cosa.



Los protagonistas de esta batalla mediática se han ido pronunciando y posicionándose claramente. Ortega Cano, viudo de Rocío Jurado y un poco en medio de toda esta problemática, que le ha salpicado de lleno, todavía no ha dicho qué le parecen las declaraciones de María Teresa y a quién apoya en esta guerra. Sin embargo, hemos podido hablar con su mujer, Ana María Aldón, que para más inri concursó en "Supervivientes" con Rocío Flores, con quien hizo una gran amistad.



La gaditana, fiel a su carácter conciliador, asegura al ser preguntada por las declaraciones de la mayor de las Campos que "no tengo ni idea de lo que me estás hablando pero vamos, igualmente no te voy a hablar de nada de polémicas".



Muy discreta, Ana María tampoco ha desvelado qué le parece a Ortega Cano todo lo que se ha dicho acerca de Rocío Jurado en los últimos días.