Quartararo necesita recuperar la confianza en casa de Dovizioso y Rossi

Madrid, 9 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) necesita recuperar la confianza en sí mismo en uno de los escenarios más complicados para él, el Gran Premio de San Marino en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, la "casa" de pilotos italianos como Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) o Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Quartararo, que comenzó con dos victorias consecutivas en la temporada 2020, que pasará a los libros de estadística como la más extraña de la historia del mundial de motociclismo por el confinamiento y la pandemia por el coronavirus, ha sucumbido a los problemas de su moto con los motores y también con el rendimiento de los neumáticos, motivo por el que necesita "reaccionar" si quiere mantener el liderato del campeonato.

El piloto francés de Yamaha se encuentra con escasamente tres puntos de ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso, que si bien no tiene en Misano Adriático el escenario más apropiado para las características de su Ducati Desmosedici, cuenta con el estímulo personal de querer demostrar al fabricante de Borgo Panigale cuán equivocado está al haberle dejado marchar al final de la temporada.

Además de Dovizioso, otra de las principales figuras de los dos fines de semana que esperan al campeonato del mundo de MotoGP en el "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, podría y debiera ser Valentino Rossi, cuya residencia habitual se encuentra a escasamente diez kilómetros del trazado.

Aunque la victoria se le resiste desde Holanda en 2017 a Valentino Rossi, que duda cabe que la ausencia del lesionado Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y la igualdad que desde los últimos grandes premios ha reflejado la categoría reina del mundial de motociclismo, con cuatro vencedores distintos en cinco carreras, abre una puerta a la esperanza para el veterano italiano, aunque seguramente no es el único que piensa así.

Su propio compañero de equipo, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) es uno de ellos, todavía inédito en 2020, puesto que el español necesita, como Fabio Quartararo, una victoria para recuperar la confianza en sus posibilidades y, sobre todo, para pelear por un título mundial que está más abierto que nunca y en el que incluso podrían entablar su propia pelea los pilotos de KTM, los últimos en llegar tras la estela de las Yamaha y Ducati.

Las victorias del surafricano Brad Binder o el portugués Miguel Oliveira, con el español Pol Espargaró tras su rebufo casi en todo momento, a pesar de ser el hipotético "número uno" del fabricante austríaco, los coloca a todos ellos en lo más alto de las estadísticas de aspirantes a la victoria y al título, pues la RC 16 de KTM se ha mostrado como una moto más que equilibrada para todo tipo de pilotaje y piloto.

Como ellos, aunque a falta de la "guinda" de la victoria, se encuentran los pilotos de Suzuki, los españoles Joan Mir y Alex Rins, pues sólo la mala suerte en forma de bandera roja en la segunda carrera del Red Bull Ring de Spielberg, privó a Mir de conseguir su primer triunfo en MotoGP cuando contaba con una ventaja de más de dos segundos sobre sus inmediatos perseguidores al frente de la carrera.

En una temporada tan abierta y desconcertante como la de 2020, también los pilotos de escuderías satélite cuentan con aspiraciones a la victoria e incluso al título, pues además de Fabio Quartararo destaca por su rendimiento el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), tercero en la tabla de puntos y segundo en la última carrera disputada hasta la fecha, o el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), que es sexto en esa provisional general.

Aleix Espargaró lo tiene algo más complicado al manillar de su Aprilia RS-GP, pues aunque sufre mucho en entrenamientos, ya ha conseguido alguna buena clasificación que luego no ha encontrado el refrendo apetecido en carrera, algo que buscará enmendar en un trazado en el que como KTM y Ducati también han realizado entrenamientos durante la pretemporada del confinamiento.

Iker Lecuona (KTM RC 16) y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) tienen un objetivo distinto, intentar crecer el primero como debutante de la categoría y el segundo dentro de su equipo, en el que el francés Johann Zarco, con material casi de fábrica, ya ha logrado destacar en varios grandes premios.

