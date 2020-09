Prohíben operar a empresas mineras chinas en el principal parque de Zimbabue

La alerta del grupo recibió una rápida respuesta de los operadores turísticos y los grupos conservacionistas que se unieron para presentar una petición al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa. EFE/EPA/AARON UFUMELI/Archivo

Harare, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Zimbabue ha retirado la licencia a dos empresas mineras chinas para operar en el Parque Nacional de Hwange, el más importante del país, y ha prohibido toda actividad de ese tipo en esta reserva, una decisión aplaudida hoy por conservacionistas y operadores turísticos.

Hwange (oeste), hogar de más de 40.000 elefantes y otras muchas especies como leones y rinocerontes negros, fue noticia la semana pasada tras conocerse que el Ejecutivo zimbabuense había autorizado a dos compañías chinas a extraer carbón en esa famosa reserva.

Esas posibles extracciones provocaron indignación internacional y este martes, después de una reunión del Gobierno, la ministra zimbabuense de Información, Monica Mutsvangwa, anunció la prohibición de la minería en los parques nacionales

"Se están tomando medidas para cancelar de inmediato todos los permisos mineros que se encuentran en los parques nacionales", afirmó Mutsvangwa.

Trevor Lane, representante de Bhejane Trust, un grupo conservacionista independiente de Hwange, declaró hoy a Efe que se había ejercido una "enorme presión" sobre el Gobierno antes de su decisión.

"Todo el mundo se unió (contra el Ejecutivo). Creo que cuando se dieron cuenta de cuánta presión había, fue cuando tuvieron que retroceder", señaló Lane, al agregar que la prohibición "sentará un precedente para todos los parques".

Fue el Bhejane Trust el que alertó por primera vez al mundo la semana pasada sobre la presencia de empresas mineras chinas que realizaban trabajos de exploración dentro de Hwange, que tiene más de 14.000 kilómetros cuadrados.

La alerta del grupo recibió una rápida respuesta de los operadores turísticos y los grupos conservacionistas que se unieron para presentar una petición al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa.

Le dijeron al presidente que la minería en Hwange causaría una contaminación masiva, expulsaría a los animales del parque y destruiría el turismo, que le genera al país unos 1.000 millones de dólares al año (unos 850 millones de euros).

La presidenta de la Asociación de Turismo de Hwange, Elizabeth Pasalk, también acogió hoy con satisfacción el anuncio del Gobierno.

"Agradecemos que el presidente haya escuchado nuestro llamamiento y cancele las concesiones especiales mineras. Todos somos optimistas de que el turismo se recuperará y será un gran éxito ahora que el Gobierno ha asegurado la protección de nuestros parques nacionales", dijo Pasalk a Efe.

La gerente de programas de la Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabue, Nyaradzo Mutonhori, indicó que su organización, que presentó este lunes una demanda judicial urgente en contra de la minería en Hwange, persistirá con su acción legal.

"Según la ley, estos derechos (dados a empresas chinas) todavía existen. Todavía tenemos un caso porque aún argumentamos que no hubo consultas comunitarias y que realmente no debería haber minería en los parques nacionales en primer lugar", explicó Mutonhori.

Hwange no es el único parque amenazado por la minería. En el este del país, el Parque Nacional Chimanimani fue invadido por cientos de mineros ilegales de oro tras el confinamiento decretado a finales de marzo para frenar la propagación de la COVID-19.

Testigos presenciales aseguraron a Efe que un importante río del parque resultó gravemente contaminado el mes pasado, y que los mineros también han abierto pozos en las colinas de cuarcita, talado árboles y vandalizado arte rupestre antiguo.