Portaltic.-Google Calendar soportará los perfiles cruzados para ver eventos personales en el calendario de trabajo

09/09/2020 Google Calendar POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado que permitirá que los usuarios de su calendario digital, Google Calendar, puedan ver sus eventos personales en su calendario de trabajo con la llegada de Android 11.



La compañía ha anunciado en el blog de Android para empresas que con Android 11 está trabajando en nuevas formas de mejorar la productividad y mantener la privacidad entre perfiles privados y personales. Una de ellas es a través de Calendar.



La aplicación de Google Calendar no permite la sincronización del calendario entre perfiles. En este sentido, los usuarios que tengan un perfil de trabajo y uno personal deberán comprobar cada perfil para asegurarse de que no pierden una cita, por ejemplo.



La compáñía ya añadió el soporte para la visibilidad del calendario entre perfiles en Android 10 y para añadir esta nueva función, los usuarios deben actualizar la aplicación para admitir las nuevas API, como explican en XDA Developers.



No obstante, Google ha confirmado ahora que pronto se añadirá soporte para los perfiles cruzados en la aplicación de Google Calendar con la nueva versión del sistema operativo.



Según explica, los eventos del calendario personal permanecerán almacenados de forma privada en el dispositivo en el archivo personal y no serán visibles para los compañeros de trabajo.