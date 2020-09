Portaltic.-Desarrollan la cámara digital con mayor resolución del mundo, capaz de hacer fotos de 3.200MP

14/01/2020 Primera cámara digital de 3.200MP. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JACQUELINE ORRELL / SLAC



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) ha creado la cámara digital con mayor resolución hasta el momento, capaz de producir imágenes de hasta 3.200 megapíxeles (MP), una calidad tan alta que se necesitan 378 televisores 4K para mostrarla.



La cámara digital está compuesta por un total de 189 sensores de imagen individuales, cada uno de ellos de 16MP, controlados por nueve dispositivos de carga y distribuidos en 21 unidades cuadradas denominadas 'racks', más cuatro adicionales no usadas para labores de imagen.



Según han explicado sus autores, los investigadores del departamento de Energía de SLAC -siglas del Laboratorio Acelerador Nacional de Stanford-, el objetivo de este sistema es utilizarlo para la futura cámara del observatorio espacial Vera C. Rubin, ubicado en Coquimbo (Chile), como recoge la web de noticias de la universidad.



La nueva tecnología es capaz de producir las imágenes de 3.200MP en una sola toma, y estas tienen 3.200 millones de píxeles, con un tamaño cada píxel de 10 micras y una variación del foco de no más del décimo del ancho un cabello humano.



Con más de 61 centímetros de alto, la lente focal supera ampliamente en tamaño a la media de un sensor de imagen convencional (3,5cm). Con ello es capaz de capturar una porción del cielo equivalente a 40 lunas completas y detectar objetos 100 millones de veces más tenues que los visibles a simple vista.



Además de necesitarse 378 televisores 4K para mostrar los 3.200MP al completo, esta resolución es suficiente para ver una pelota de golf a una distancia de 24 kilómetros (15 millas), algo que se espera que resulte útil para investigaciones astrofísicas.