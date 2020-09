Paula Vázquez, el pilar fundamental de su padre en su lucha contra el cáncer

MADRID, 9 (CHANCE)



Paula Vázquez nos ha emocionado a todos sus seguidores en Instagram por haber desvelado unas fotografías donde vemos cómo acompaña a su padre en su dura lucha contra el cáncer. En el día de hoy ha subido una fotografía acompañando a su padre en su tercer ciclo de quimioterapia contra el cáncer de pulmón y a pesar de llevar puesta mascarilla, vemos como se está enfrentando a este bache con una sonrisa.



"Muchas gracias por todo el cariño que nos estáis enviando y nos hacen tanto bien . Me padre es más duro que una roca y lo va a superar con creces. Por su carácter , por sus genes ??. Por el equipo médico de @quironsalud que le tratan con delicadeza y cuidado, por su mujer Virginia , una mujer ecuatoriana que es un ángel para la familia que le cuida como si fuera de porcelana , por Shirley mi hermanastra que me sustituye cuando no puedo estar y le saca sonrisas ,por los nietos ... por mi hermano y mi cuñada que le hacen videollamadas desde Madrid cada día ... y tanto vecinos y amigos que le alientan y le llenan de amor con sus palabras. Gracias por hacernos sentir tan queridos ???? #SiSePuede #CancerPulmón #Menudo2020"



Con este texto que nos ha emocionado a todos, la presentadora de televisión ha desvelado la situación tan delicada que tiene en su familia, pero también la gran fortaleza con la que se están enfrentando todos a ella. Ya que, como ella explica, esto es una lucha de todos contra el cáncer. Su familia se ha convertido en un equipo para animar, apoyar, consolar y acompañar a su padre en uno de los momentos más complicados de su vida.