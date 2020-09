17/07/2020 Ortega Cano, al margen de la demanda en la que Rocío Carrasco pide 120.000 euros a Antonio David Flores. MADRID, 9 (CHANCE) José Ortega Cano era, hasta ahora, el único miembro de la mediática familia de Rocío Jurado que no se había pronunciado acerca de la guerra que ha estallado entre las Campos - que hacen una defensa de Rocío Carrasco a capa y espada - y Antonio David y Rocío Flores. Dos semanas después de su emisión, el especial de "Hormigas Blancas" sobre la chipionera más universal sigue dando mucho que hablar y ha derivado en un enfrentamiento que día a día sube de tono. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



José Ortega Cano era, hasta ahora, el único miembro de la mediática familia de Rocío Jurado que no se había pronunciado acerca de la guerra que ha estallado entre las Campos - que hacen una defensa de Rocío Carrasco a capa y espada - y Antonio David y Rocío Flores. Dos semanas después de su emisión, el especial de "Hormigas Blancas" sobre la chipionera más universal sigue dando mucho que hablar y ha derivado en un enfrentamiento que día a día sube de tono.



Sin embargo, Ortega Cano, fiel a su carácter conciliador, evita pronunciarse al respecto. Muy serio, asegura que no vio las declaraciones de María Teresa Campos pidiendo justicia al cielo para Rociíto. Con un "no estoy enterado ni informado" el diestro echa balones fuera para no comentar la exclusiva que ha dado Carmen Borrego a la revista "Lecturas" asegurando que Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija.



Parco en palabras, el viudo de Rocío Jurado afirma que la demanda de Rocío a Antonio David pidiéndole 120.000 euros por daños morales tras acusarla de mala madre en el año 2016 "es un problema de ellos" y prefiere no manifestar su opinión al respecto.



¡Si quieres ver estas y otras declaraciones, y las imágenes de Ortega Cano y Ana María Aldón tras llevar a su hijo Jose María al colegio, no te pierdas el siguiente vídeo!