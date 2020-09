O.Próximo.- La Liga Árabe se abstiene de aprobar una resolución condenando el acuerdo entre Israel y EAU

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Liga Árabe se ha abstenido este miércoles de aprobar una resolución criticando el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras una votación celebrada a petición de la Autoridad Palestina para condenar la normalización de las relaciones entre ambos países.



El representante palestino ante el bloque regional, Muhanad Akluk, ha confirmado en declaraciones a la agencia palestina de noticias Maan que "algunos países árabes" se han negado a dar apoyo a la resolución presentada por la Autoridad Palestina.



El ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, había reclamado a la Liga Árabe antes de la votación que se pronunciara contra el acuerdo entre Israel y EAU para normalizar sus relaciones, que será firmado la semana que viene durante un acto en la Casa Blanca.



Al Malki ha rechazado el argumento de EAU defendiendo el acuerdo como una medida necesaria para detener la anexión de partes de Cisjordania y ha agregado que "la razón real es totalmente diferente", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.



"Detuvimos la anexión con nuestra postura valiente y la posición de todos los que rechazaron esta política", ha defendido, al tiempo que ha indicado que los palestinos "no se sienten débiles a la hora de defender sus principios, constantes, derechos y su causa".



Por su parte, el secretario de Extado para Asuntos Exteriores emiratí, Anuar Gargash, ha indicado que el acuerdo no tiene lugar a costa de lo que ha descrito como "los derechos inalienables del pueblo palestino", tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Israel y EAU anunciaron el 13 de agosto un histórico acuerdo en el que Estados Unidos hizo las veces de mediador. Además de pactar el inicio de las relaciones diplomáticas, el texto también incluía el compromiso para que el Gobierno de Netanyahu paralizase la posible anexión de zonas de Cisjordania.



Sin embargo, el primer ministro israelí destacó horas después que el acuerdo "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación con Estados Unidos".



Por su parte, la Autoridad Palestina tildó el acuerdo de "agresión contra el pueblo palestino" y "traición a Jerusalén". "Este acuerdo es un reconocimiento 'de facto' de Jerusalén como capital de Israel", criticó Nabil Abú Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.