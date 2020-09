Opositores bielorrusos denuncian el secuestro de otro de sus dirigentes

La oposición bielorrusa denunció el secuestro hoy por individuos de civil y encapuchados del jurista Maxim Znak, miembro del presídium del Consejo Coordinador para el traspaso pacífico del poder en el país. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Moscú, 9 sep (EFE).- La oposición bielorrusa denunció el secuestro hoy por individuos de civil y encapuchados del jurista Maxim Znak, miembro del presídium del Consejo Coordinador para el traspaso pacífico del poder en el país.

Según la campaña del encarcelado exbanquero Víktor Babariko, que quería disputarse la Presidencia con Alexandr Lukashenko en las recientes elecciones, Znak fue capturado esta mañana en su oficina y se lo llevaron en dirección desconocida.

El Ministerio del Interior bielorruso declaró que de momento no tiene ninguna información sobre la situación de Znak.

A día de hoy, de los siete miembros del presídium del Consejo Coordinador solo queda en libertad la Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich; los otros seis se encuentra detenidos o fuera del país.

"Exijo la libertad inmediata de Maxim Znak, quien ha sido detenido o, mejor dicho, secuestrado hoy. Los métodos que emplean las así llamadas autoridades son indignantes", escribió en su canal de Telegram la líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya.

También demandó la puesta en libertad de Serguéi Dydlevski y María Kolésnikova, ambos también del Consejo Coordinador.

El caso Kolésnikova, la figura más carismástica de la oposición, ha sido el más sonado de todos,

La opositora, según denunciaron su compañeros, fue secuestrada el lunes pasado en Minsk y llevada en la madrugada del martes a la frontera con Ucrania para expulsarla del país, pero ella rompió su pasaporte a fin de que el vecino país no pudiera recibirla, tras lo cual fue detenida por "intento de abandonar ilegalmente el país".

"No cabe duda de que (el presidente bielorruso Alexandr) Lukashenko tiene miedo a negociar y trata de esta manera de paralizar la labor de Consejo Coordinador y de intimidar a sus miembros", escribió Tijanóvsyata, quien se considera ganadora de las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado.

Según los datos de la Comisión Electoral Central, tachados de fraudulentos por la oposición y no reconocidos por la Unión Europea, Lukashenko ganó con el 80,1 % de los votos.

Tras el anuncio de los primeros resultados oficiales, estalló una ola de protestas sin precedentes en la historia del país, que continúan hasta el día de hoy, con un balance seis muertos según la oposición, centenares de heridos y unos 8.000 detenidos, entre ellos decenas de periodistas.