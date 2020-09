Operación de rescate en campo de migrantes de Grecia tras incendio

Agrega declaración del portavoz del gobierno sobre estado de emergencia y detalles dados por los bomberos ///Atenas, 9 Set 2020 (AFP) - Una operación de rescate a gran escala se lleva a cabo en el campo de migrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, donde se desataron varios incendios este miércoles de madrugada. Según los bomberos, unos "incendios dispersos en los prados de alrededor del campamento pero también en el interior de la estructura" movilizan a 25 bomberos y 10 vehículos para evacuar el campo más sórdido de Europa, que alberga a casi 12.700 solicitantes de asilo --cuatro veces su capacidad--.Los bomberos precisan que por el momento "no hay víctimas, pero sí algunos heridos leves con problemas respiratorios por el humo".Según un fotógrafo de la AFP en el lugar, "casi todo el campamento está en llamas, tanto en el interior como en las tiendas de campaña del exterior, en el olivar".Casi 500 migrantes se encuentran en la carretera que va al puerto Mitilene, pero están bloqueados por las fuerzas policiales, y otros se han refugiado en las colinas cercanas al campamento."La isla de Lesbos está declarada en estado de emergencia", afirmó en el canal de televisión pública ERT el portavoz del gobierno griego, Stelios Petsas. Una reunión gubernamental, con el primer ministro y jefe del Estado mayor, se realizará este miércoles "para examinar la situación en Moria y las medidas que serán tomadas", agregó. - Revuelta - De acuerdo con el sitio de información local Lesvospost, más de 3.000 tiendas de campaña, miles de contenedores, oficinas administrativas y una clínica en el interior del campamento ardieron.Según el presidente del sindicato de los bomberos de Lesbos, interrogado este miércoles, Yorgos Ntinos, el campamento "está quemado al 99% y el fuego continúa".Stand by Me Lesvos, una asociación que agrupa a lugareños y refugiados, alertó en Twitter: "Todo está ardiendo, la gente huye". "Algunos testimonios afirman que los habitantes bloquean el paso (de refugiados) en el pueblo vecino", agregó."Desde hace horas, grandes incendios rodean el centro de recepción. Los focos se multiplican (...) y con la fuerza del viento (7-8 Beaufort), el fuego se está propagando rápidamente", comenta en Facebook la asociación de los habitantes de Moria y de otros pueblos de los alrededores."La zona paga el precio de la indiferencia y el abandono", añade la asociación de vecinos, que pide a las autoridades que actúen rápidamente para encontrar una solución para los solicitantes de asilo que quedarán sin hogar tras el incendio.Según la agencia de prensa griega ANA, los incendios habrían comenzado tras la revuelta de algunos solicitantes de asilo que iban a ser puestos en aislamiento, porque dieron positivo por coronavirus o estuvieron en contacto con una persona contagiada.Los bomberos también informan en el comunicado que algunos grupos de refugiados "les impidieron entrar en el campamento para intervenir" a su llegada y que tuvieron que llamar a la policía para poder continuar la operación de rescate.La semana pasada, las autoridades detectaron un primer caso de coronavirus en el campo de Moria y pusieron el recinto en cuarentena. Tras efectuar 2.000 pruebas de detección, 35 personas dieron positivo por covid-19 en Moria. - 35 casos de coronavirus- "Solo una persona presentó síntomas, las otras 34 son asintomáticas", aseguró el ministerio de Migraciones griego. "Las 35 personas positivas por coronavirus fueron trasladadas a un espacio previsto para su aislamiento", precisó.Con el incendio, "todo el mundo se ha dispersado y los casos positivos se han mezclado con los otros", afirmó una fuente policial el miércoles en Lesbos.Desde mediados de marzo, se impusieron estrictas medidas de circulación en los campos de migrantes.El gobierno no ha eliminado esas restricciones pese a las críticas de las oenegés de derechos humanos que consideran estas medidas "discriminatorias" porque en mayo se levantó el confinamiento en el país.Estas oenegés denuncian el confinamiento de los solicitantes de asilo en estas estructuras que no están adaptadas para aplicar las medidas preventivas necesarias.En los últimos años, las oenegés han criticado el campo de Moria por su falta de higiene y su hacinamiento y piden a las autoridades griegas que trasladen a los solicitantes de asilo más vulnerables.Los disturbios y las peleas son casi diarios. Desde enero hasta finales de agosto, cinco personas fueron apuñaladas en más de 15 ataques.En marzo pasado, una niña murió en un contenedor quemado. En septiembre de 2019, dos personas fallecieron en un incendio.str-mr/erl/mis/es -------------------------------------------------------------