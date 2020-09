México rechaza oferta de BlackRock para tramo de Tren Maya

(Bloomberg) -- México rechazó la única oferta que tenía de un grupo liderado por BlackRock Inc. para construir el quinto tramo del proyecto Tren Maya.

La oferta económica del grupo se consideró no “solvente” y el contrato se declaró desierto, dijo el martes la agencia a cargo del proyecto, Fonatur.

Este tramo en particular iba a operar bajo una asociación público-privada, un formato que el presidente Andrés Manuel López Obrador había criticado previamente. Pronto se anunciará una nueva licitación, dijo Fonatur, aunque bajo un formato diferente.

También ayer, el proyecto favorito de López Obrador recibió un impulso en su presupuesto de gastos proyectados para el próximo año. El tren recibirá 36.300 millones de pesos (US$1.700 millones), un aumento significativo de los 2.500 millones de pesos (US$117 millones) que recibió este año. La Cámara de Diputados de México tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el proyecto de ley.

La oferta de BlackRock fue por 15.000 millones de pesos (US$700 millones) por 121 kilómetros de obras públicas entre Tulum y Cancún.

“Respetamos el resultado de esta licitación abierta y transparente”, dijo BlackRock en un comunicado. “Estamos comprometidos con el crecimiento a largo plazo de México y continuaremos buscando oportunidades de inversión que creen valor para nuestros clientes y el país”.

El Tren Maya se extenderá por 1.460 kilómetros, atravesará cinco estados mexicanos y podría transportar a más de 8.000 pasajeros por día, además de carga. Pasará por algunos de los destinos turísticos más populares del país.

Dos compañías del multimillonario Carlos Slim están a cargo de construir el segundo tramo, que incluye 235 kilómetros de vías férreas antiguas que deben ser reacondicionados para operar con material rodante moderno.

