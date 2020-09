Mayor repunte de tecnológicas desde abril impulsa acciones

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses se recuperaron de un declive de tres días, ya que los compradores en caída se volcaron a las golpeadas acciones tecnológicas y llevaron al Nasdaq 100 a su mejor día desde abril. El dólar cayó frente a sus principales pares.

Estos son algunos eventos clave que se avecinan:

Se espera que el BCE mantenga las tasas el jueves, pero indique que los riesgos a la baja se han intensificado, lo que sugiere que es posible una mayor relajación antes de fin de año.

Estados Unidos publica las cifras iniciales de solicitudes de desempleo el jueves.

Los datos del IPC de EE.UU. están programados para el viernes, y se espera que los precios al consumidor hayan aumentado en agosto.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 subió 2% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 3%.

El índice Stoxx Europe 600 ganó 1,6%.

El índice DAX de Alemania avanzó 2,1%.

El índice MSCI Asia Pacífico perdió 0,8%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%.

El euro avanzó 0,3% a US$1,1809.

El yen japonés se debilitó 0,1% a 106,18 por dólar.

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,3008.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó dos puntos básicos a 0,695%.

La tasa a dos años cambió poco a 0,14%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años subió tres puntos básicos a -0,46%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años subió cinco puntos básicos a 0,237%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 3,5% a US$38,06 por barril.

Los futuros de oro ganaron 0,7% a US$1.958 la onza.

