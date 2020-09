Makoke: "Le deseo lo mejor a Kiko. A ver si ya remonta dando la guerra que suele dar"

08/09/2020 La colaboradora, tan exhuberante como siempre, quiere enterrar el hacha de guerra con Kiko Matamoros EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La exclusiva de Marta López en la revista "Lecturas" atacando a la hija que Kiko Matamoros tuvo con Makoke no ha tenido respuesta por parte de la colaboradora de "Viva la vida". De vuelta en Madrid después de disfrutar de unas vacaciones de ensueño en Ibiza, Marbella o Tarifa, entre otros destinos, la modelo y empresaria evita la polémica y se muestra conciliadora. Y es que, ante la nueva operación a la que se someterá próximamente su ex marido, la malagueña le desea lo mejor. Eso sí, de su hija Anita prefiere no hablar porque así se lo ha pedido la joven influencer.



- CHANCE: ¿Qué tal guapa?



- MAKOKE: Aquí pasando frío que estamos a 8 de septiembre y mira la temperatura.



- CH: Pero en la terraza se lleva bien.



- MAKOKE: Como esta que es de mi hijo, aquí en Aravaca. Está yendo muy bien, estamos muy contentos, en agosto más flojito pero muy bien, la gente está muy contenta, la gente cuando se queda contenta es una satisfacción, trabajas para que la gente esté a gusto.



- CH: Hay que intentar que esto salga adelante.



- MAKOKE: Si, estamos en un momento que a la una te cortan, es una faena, a partir de esa hora eran copas y eso era muy bueno. La hostelería está pasando por momentos muy duros pero Javi empezó con todo esto después del Covid y con muchas ganas.



- CH: Kiko Matamoros vuelve a pasar por el quirófano.



- MAKOKE: Una pena, pero bueno he escuchado que es una operación que sale al día siguiente, que es una tontería. Pobre, al final yo le deseo lo mejor pero creo que es una cosa sencilla, no es nada complicado.



- CH: Ha perdido bastantes kilos.



- MAKOKE: Sí.



- CH: Nos tiene preocupados.



- MAKOKE: Creo que también Kiko estaba muy fuerte, hacía mucho deporte, muchas pesas y ahora no está haciendo deporte, ha estado malito. Es normal esa pérdida de peso. Yo creo que si se pone bueno recuperará su corpulencia.



- CH: Entiendo que no has hablado con él personalmente.



- MAKOKE: No.



- CH: ¿Ha habido alguna persona en común que te haya informado de cómo está?



- MAKOKE: No, nada. No he hablado con nadie, simplemente lo que ha salido en el programa que me lo han contado y lo he leído en redes. Yo le deseo lo mejor, a ver si ya remonta y ya está bien para siempre dando la guerra que suele dar.



- CH: Cuando la salud está por medio, otras cosas se dejan a un lado.



- MAKOKE: Yo espero pero él parece que no lo deja. Yo le deseo que esté bien y que se ponga bueno.



- CH: A él le han preguntado por vuestra hija y él dice que de ella no habla.



- MAKOKE: Mejor. Hizo una exclusiva hace 15 días y su novia hace una semana. No voy a entrar, vengo súper feliz, súper a gusto y no tengo ganas de guerra, de verdad.



- CH: Anita te habrá dicho algo.



- MAKOKE: No voy a hablar de eso, lo que yo hable con mi hija se queda para mí y para ella. Por petición de ella no quiere que se haga público, no soy quién para decirlo cuando ella no quiere. No voy a decir nada, en todo este tiempo con todo lo que ha pasado he tenido ofertas de trabajo, me han ofrecido exclusivas y no quiero entrar. Esperemos que haya un otoño bueno, con el menos Covid posible y ya está.



- CH: No quieres entrar para que padre e hija recuperen su relación.



- MAKOKE: No hablo de ese tema, de verdad. Yo le deseo un apronta recuperación y que no tenga que volver a pasar por el quirófano.



- CH: Tiene una buena cuidadora.



- MAKOKE: Si, que le cuide, que le cuide.



- CH: A ver si algún día padre e hija se reconcilian.



- MAKOKE: De ahí nada.



- CH: Tú como madre quieres que eso se solucione.



- MAKOKE: Por supuesto.



